Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad

Se presentó la agenda cultural de verano con propuestas en barrios, parques, museos y teatros. Habrá actividades todos los findes y para todas las edades

Con una agenda cargada y distribuida en toda la ciudad, la Municipalidad de Rosario presentó la programación “Febrero en Rosario” , una propuesta que reúne actividades culturales, recreativas y artísticas , en su mayoría gratuitas , pensadas para disfrutar durante todo el mes.

Museos, centros culturales, teatros, espacios públicos y polideportivos volverán a ser escenario de música en vivo, cine, danza, juegos, lectura y fiestas populares , con opciones para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Durante la presentación, el secretario de Cultura y Educación, Federico Valentini , destacó la continuidad de la propuesta cultural durante el verano. “Venimos de un enero con poco descanso y febrero viene con todo. La cultura no paró y la decisión es mantener todos los espacios abiertos” , señaló.

Según anticipó, todos los fines de semana habrá planes en distintos barrios , con una agenda que arranca incluso antes de febrero, los días 30 y 31 de enero y 1° de febrero , con el festival FARO.

Faro abre el mes con música al aire libre

La programación comienza con Faro, un festival que combina shows en vivo, juegos, experiencias, feria y gastronomía. Se realizará el viernes 30 y sábado 31 de enero y el domingo 1° de febrero, desde las 19, en el Parque Urquiza.

Participarán más de 160 artistas, en su mayoría rosarinos, con dos escenarios: el Anfiteatro Humberto de Nito y un escenario dentro del parque. El line up incluye, entre otros, a Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, Silvestre y La Naranjay Las Salieris de Charly.

Carnaval en los barrios y fiesta central

El carnaval será otro de los ejes fuertes del mes. Habrá celebraciones en todos los distritos, además del tradicional Carnaval Central, que se realizará del 14 al 16 de febrero en el Predio Ferial Parque Independencia (ex Rural), con entrada gratuita y cupo limitado mediante código QR.

Los carnavales barriales comenzarán el 7 de febrero en dos distritos y continuarán el 21 de febrero en otros tres, siempre con entrada libre.

Teatro, jazz y danza en La Comedia

El Teatro Municipal La Comedia presenta Living La Comedia, un ciclo que combina recitales de jazz y espectáculos de danza en un formato íntimo, con barra y clima distendido. Las funciones serán todos los viernes y sábados a las 21, desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero, con entrada gratuita.

Museos, cine y ciencia para el verano

Durante febrero, los museos municipales sostendrán una programación ampliada, con recorridos, muestras y actividades especiales. Habrá una nueva edición de la Noche de los Museos Verano, el 20 de febrero, con entrada libre.

El Complejo Astronómico Municipal ofrecerá el ciclo Atardeceres Científicos, con observaciones del cielo, charlas y proyecciones fulldome, mientras que el Cine Lumière mantendrá funciones gratuitas de jueves a domingos.

Infancias, juegos y espacios al aire libre

La Isla de los Inventos, el Jardín de los Niños y La Granja de la Infancia continuarán con propuestas pensadas para el juego, la lectura y el encuentro, sumando actividades nocturnas y eventos especiales como picnics de lectura.

Además, el 27 de febrero se inaugurará la Rambla del Tricentenario en el Parque Nacional a la Bandera, un nuevo espacio público para el paseo y el disfrute.

Cómo consultar toda la agenda

Toda la programación puede consultarse a través de MuniBot, el asistente virtual de la Municipalidad, que permite armar planes personalizados desde el celular, sin necesidad de descargar aplicaciones.