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Renunció Adorni: cuáles son las investigaciones judiciales que siguen abiertas

Tras dejar la Jefatura de Gabinete, Adorni sigue bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito y enfrenta otros expedientes en la Justicia federal

27 de junio 2026 · 18:55hs
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Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete y difundió una carta con fuertes críticas.

Foto: Archivo / La Capital.

Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete y difundió una carta con fuertes críticas.

La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete no modifica el frente judicial que enfrenta desde hace meses. Mientras el gobierno procesa su salida política, la Justicia federal mantiene abiertas distintas investigaciones sobre el patrimonio y algunas de las actividades que desarrolló durante su paso por la administración nacional.

La principal causa es por presunto enriquecimiento ilícito, aunque también existen otros expedientes vinculados con un viaje en avión privado a Punta del Este y un pedido para que sea investigado en la causa que analiza el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito

El expediente más avanzado tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, quien investiga posibles inconsistencias entre las declaraciones juradas presentadas por Adorni, la evolución de su patrimonio, sus ingresos y diferentes gastos personales.

La causa comenzó a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y tomó impulso luego de que trascendieran distintos episodios, entre ellos el viaje de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial hacia Nueva York y un vuelo privado que el funcionario realizó junto a su familia hacia Punta del Este.

En el marco de esa investigación también se incorporaron datos sobre una vivienda ubicada en el barrio cerrado Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz; la compra y remodelación de un departamento en Caballito; viajes al exterior y consumos con tarjetas de crédito que, según la investigación, debían ser contrastados con los ingresos declarados.

>> Leer más: Milei recibió a Adorni en Olivos y la posibilidad de la renuncia gana peso

Días atrás, Adorni presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y rectificó las de 2023 y 2024. Allí explicó que el fuerte incremento patrimonial respondía a inversiones en Bitcoin que hasta ese momento no había declarado. Tras esa presentación, el fiscal ordenó nuevas medidas para reconstruir el movimiento de esos activos digitales.

Si bien el ex jefe de Gabinete se encuentra imputado, hasta el momento no fue citado a prestar declaración indagatoria.

El viaje a Punta del Este

Otro de los expedientes abiertos analiza el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este en un avión privado.

La investigación intenta determinar si existió una posible dádiva, ya que el vuelo habría sido contratado por el periodista Marcelo Grandio, amigo personal del exfuncionario y titular de una productora que mantenía contratos con la Televisión Pública.

Adorni sostuvo públicamente que pagó la parte proporcional del viaje. Sin embargo, según consta en la causa, tanto el piloto como otras declaraciones incorporadas al expediente señalaron que el costo del vuelo habría sido afrontado por Grandio.

>> Leer más: Manuel Adorni acumula una nueva denuncia penal en su contra

La Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar cómo se financió ese traslado.

El viaje de su esposa en el avión presidencial

Uno de los episodios que generó mayor repercusión pública fue la presencia de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en un vuelo oficial que trasladó al presidente Javier Milei hacia Nueva York.

Ese episodio también derivó en una denuncia penal, aunque finalmente fue desestimada por el juez federal Daniel Rafecas, a pedido de la fiscal Alejandra Mángano.

El pedido para incorporarlo a la causa $LIBRA

Adorni también aparece mencionado en la causa que investiga el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por Javier Milei.

Hasta el momento, ni el fiscal Eduardo Taiano ni el juez Marcelo Martínez de Giorgi avanzaron sobre el rol del exjefe de Gabinete. Sin embargo, una de las querellas solicitó que sea citado a declaración indagatoria.

El planteo sostiene que durante el evento Tech Forum, realizado en octubre de 2024, la presencia de funcionarios nacionales —entre ellos Adorni, entonces vocero presidencial— habría contribuido a otorgar respaldo institucional a los organizadores del proyecto que posteriormente quedó bajo investigación.

Ese pedido continúa pendiente de resolución y, por ahora, Adorni no forma parte formal de esa investigación.

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