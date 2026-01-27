La Capital | Economía | reforma laboral

Reforma laboral: gremios estatales convocaron a un paro el 11 de febrero

Un frente de gremios encabezado por ATE decidió parar el día en que el proyecto se trate en el Senado y realizar protestas en las provincias para presionar a los gobernadores. Este miércoles hay una reunión clave de sindicatos en la UOM

27 de enero 2026 · 22:02hs
El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas se reunió en instalaciones de ATE.

El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas se reunió en instalaciones de ATE.

El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, que impulsa la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) , convocó a un paro general para el 11 de febrero, día en que se tratará la reforma laboral en el Senado de la Nación. Además, evalúan realizar medidas en todo el país para presionar a los gobernadores.

La medida fue anunciada por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas. “Ir a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio pero no puede ser una medida aislada”, expresó Rodolfo Aguiar, titular de ATE.

Además de ese gremio, formaron parte de la reunión gremios de las actividades judiciales, de salud, de vialidad, de energía, de telecomunicaciones, jerárquicos bancarios, de PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, entre otras, como así también jubilados, abogados laboralistas, ex jueces laboralistas y académicos.

Reunión clave

La organización es la primera en anunciar una medida de fuerza para oponerse al proyecto que impulsa el gobierno nacional. La semana pasada, 25 organizaciones entre las que se incluyen la UOM y Aceiteros, comenzaron a evaluar también la posibilidad de ir a un paro. Este miércoles hay una nueva reunión. Mientras tanto, la CGT apuesta por ahora el diálogo con legisladores y mandatarios.

De hecho, Aguiar participará de la reunión que mantendrán sindicatos de la CGT en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con sindicatos de la CGT.

Aguiar exhortó sus compañeros sindicales a pensar” en un plan de lucha. “Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado”, dijo.

También propuso realizar acciones en las diferentes provincias administradas por mandatarios que apoyen la reforma. “Debemos hacerles sentir todo nuestro rigor, establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, señaló.

Dijo que hay que colocarlos dentro de los principales responsables de avalar una legislación que “nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, disparó.

Alerta sindical

Por otra parte, La Mesa Sindical, integrada por más de 50 gremios de todo el país, cuestionó duramente la intervención del puerto de Ushuaia que ordenó el gobierno nacional, pese a que la administración corresponde al Estado provincial.

El decreto que establece la intervención por doce meses impidió el normal acceso de los trabajadores a sus puestos de labor.

La organización señaló que “rechaza y repudia la intervención intempestiva y encubierta del Gobierno nacional sobre el Puerto de Ushuaia, un territorio estratégico y sensible para la soberanía nacional”.

“La medida, ejecutada de madrugada mediante una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) y con presencia de fuerzas de seguridad, avasalla la autonomía provincial y vulnera el federalismo consagrado en la Constitución”, añadió la mesa en un comunicado.

La intervención, denunciaron, transfiere a la Nación los recursos del puerto n pleno récord de operaciones, “perjudicando a la provincia y poniendo en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores portuarios”. También advirtieron que “la falta de información y transparencia genera profundas sospechas en la sociedad fueguina y en todo el país”.

Noticias relacionadas
Más de 25 gremios se reunieron en la UOM para rechazar la reforma laboral. La semana que viene habrá un nuevo encuentro.

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral

El sindicalismo señala a los gobernadores como garantes de la reforma laboral

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Terminal Puerto Rosario anunció oficialmente la designación de Aldo Signorelli Bonomo como nuevo gerente general.

Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario

El ministro de Economía, Luis Caputo, logró rearmar el carry trade.

El veranito financiero llevó al riesgo país a perforar el piso de 500 puntos

Ver comentarios

Las más leídas

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Lo último

En vivo: Newells ya juega ante Independiente con un cambio de último momento: Goitea por Salomón

En vivo: Newell's ya juega ante Independiente con un cambio de último momento: Goitea por Salomón

Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario

Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario

El veranito financiero llevó al riesgo país a perforar el piso de 500 puntos

El veranito financiero llevó al riesgo país a perforar el piso de 500 puntos

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

El fatal accidente ocurrió este martes a la altura de Colón, en la provincia de Buenos Aires, tras una colisión entre una motocicleta y un auto
Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8
En vivo: Newells ya juega ante Independiente con un cambio de último momento: Goitea por Salomón
Ovación

En vivo: Newell's ya juega ante Independiente con un cambio de último momento: Goitea por Salomón

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos
La Ciudad

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos

En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo
Información General

En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo

Una turista se golpeó contra una roca en una cascada en Bariloche y murió
Información General

Una turista se golpeó contra una roca en una cascada en Bariloche y murió

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar
POLICIALES

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Milei escala la tensión con Techint: el curioso apodo que le puso a Paolo Rocca

Milei escala la tensión con Techint: el curioso apodo que le puso a Paolo Rocca

Ovación
Vóley: Sonder pisó el acelerador y picó en punta en el arranque de las Ligas

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Sonder pisó el acelerador y picó en punta en el arranque de las Ligas

Vóley: Sonder pisó el acelerador y picó en punta en el arranque de las Ligas

Vóley: Sonder pisó el acelerador y picó en punta en el arranque de las Ligas

Los concentrados en Central para el choque con Racing, con un juvenil que aparece por primera vez

Los concentrados en Central para el choque con Racing, con un juvenil que aparece por primera vez

Surgió en Newells, pasó sin mucho éxito por Boca y ahora tiene nuevo club

Surgió en Newell's, pasó sin mucho éxito por Boca y ahora tiene nuevo club

Policiales
Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar
POLICIALES

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

La Ciudad
Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos
La Ciudad

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos

Por el avance de las obras en calle Santa Fe, habrá nuevos cortes y desvíos de colectivos

Por el avance de las obras en calle Santa Fe, habrá nuevos cortes y desvíos de colectivos

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: No somos autistas
La Región

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: "No somos autistas"

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber no tienen a quien reclamar
LA CIUDAD

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber "no tienen a quien reclamar"

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación
La Ciudad

Descarriló un tren de carga en inmediaciones de Avellaneda y Circunvalación

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo
LA CIUDAD

Docentes universitarios ponen en duda el inicio normal del ciclo lectivo

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad
La Ciudad

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad

Paro de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros
La Ciudad

"Paro" de choferes de Uber en Rosario: menos autos y viajes más caros

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado de Norma Acosta
POLICIALES

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado de Norma Acosta

Calendario escolar 2026: ¿cuándo arrancan las clases en Santa Fe?
La Ciudad

Calendario escolar 2026: ¿cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes
Policiales

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes

Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito
La Ciudad

Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito

Tour de la gratitud: una multitud recibió a Milei en Mar del Plata
Política

"Tour de la gratitud": una multitud recibió a Milei en Mar del Plata

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo
Economía

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe
Policiales

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales
Información General

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales

Crush, amor...: qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala
Zoom

"Crush, amor...": qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos
Información General

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió