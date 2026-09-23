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El huracán Polo recorre la costa del Pacífico de México con vientos de 240 km/h

Se convirtió en una de las tres tormentas más rápidas en llegar a categoría 5 en la historia de los registros en el océano Pacífico

23 de septiembre 2026 · 20:14hs
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El huracán Polo recorre la costa del Pacífico de México con vientos de 240 km/h

Unas horas después de que se convirtiera en una de las tormentas más rápidas en fortalecerse en la historia de los registros en el océano Pacífico, el huracán Polo perdió fuerza este miércoles, pero se mantenía en categoría 4, con vientos máximos de 240 km/h y ráfagas de hasta 305 km/h.

El martes alcanzó categoría 5, la más alta de la escala Saffir-Simpson, tras haberse fortalecido en tiempo récord, según precisó el Servicio Meteorológico Nacional mexicano (SMN).

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) indicó que Polo se mantenía a unos 270 km al sur del puerto de Zihuatanejo, Guerrero, con un desplazamiento lento hacia el noroeste.

Está previsto que avance de forma paralela a las costas del Pacífico mexicano, por lo que evitará un impacto directo con las poblaciones costeras, pero generará lluvias y riesgos de inundaciones y deslaves en los Estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

El SMN pidió "extremar precauciones" en los Estados afectados "por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad".

Aún no se sabe si el huracán impactará las costas de la península de Baja California durante el fin de semana próximo.

Algunos meteorólogos resaltaron que Polo se intensificó desde su declaratoria de tormenta tropical hasta la categoría 5 en unas 36 horas. Eso lo deja entre los tres fenómenos que más rápido se fortalecieron hasta la máxima categoría de la escala Saffir-Simpson junto a los huracanes Otis (2023) y Patricia (2015).

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