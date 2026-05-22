En la previa del tedeum del 25 de Mayo, el gobierno se reunió con la Conferencia Episcopal Argentina

En medio de una fuerte puja interna y con el jefe de Gabinete bajo la lupa judicial, el oficialismo apuesta a reflejar este lunes cohesión política y respaldo al presidente

Funcionarios de Milei y autoridades de la CEA se reunieron en el Palacio San Martín.

En la previa al tedeum del 25 de Mayo, el gobierno nacional mantuvo un encuentro con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) . La Casa Rosada ultima los detalles de las actividades oficiales previstas para ese día, que tendrán una carga especial para la administración de Javier Milei . Es que, en medio de una fuerte puja interna , el oficialismo apuesta a reflejar cohesión política y respaldo al presidente .

Al cónclave con autoridades de la CEA asistieron los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Sandra Pettovello ( Capital Humano), escoltados por el secretario de Culto, Agustín Caulo .

La delegación religiosa estuvo integrada por los monseñores Marcelo Colombo y Raúl Pizarro , actuales presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, respectivamente, y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

El intercambio tuvo lugar este jueves a la tarde en el Palacio San Martín y se centró en la agenda social , uno de los temas que abordará García Cuerva durante la oración que dará el próximo feriado patrio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

El 25 de Mayo

La actividad comenzará a la medianoche del lunes con la transmisión en cadena nacional del Himno Nacional Argentino.

Luego, a las 9.40, Milei se trasladará desde la Casa Rosada hasta el Cabildo. Allí habrá chocolate caliente para los ciudadanos y se entonará el Himno con la Fanfarria Alto Perú.

>>Leer más: Ni feriado ni tregua: Milei reúne al gabinete el 25 de Mayo para ordenar la interna libertaria

El presidente concurrirá en compañía de sus ministros y secretarios, pero también del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Desde el Cabildo, el primer mandatario caminará junto a integrantes de su gabinete hasta la catedral para participar de la ceremonia religiosa encabezada por el arzobispo de Buenos Aires.

La Casa Rosada y una foto de unidad

En Balcarce 50 hay expectativas por el tono de la oración del lunes, que suele incluir críticas al Ejecutivo, en un contexto signado por la interna libertaria y la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Por eso, en el gobierno se esmeran por garantizar la asistencia perfecta de ministros y demás funcionarios para materializar una foto de unidad que permita aplacar los roces entre el sector alineado con el asesor Santiago Caputo y el espacio que responde a Karina Milei (secretaria General de la Presidencia) y Martín Menem (titular de Diputados de la Nación).

Tras el tedeum, todos regresarán a pie a la Casa Rosada para la reunión de gabinete que encabezará el jefe del Estado.

El encuentro tiene como objetivos revisar la agenda de gestión y relanzar políticamente al oficialismo luego de semanas surcadas por tensiones internas, especialmente por los cruces públicos entre dirigentes libertarios y cuentas vinculadas al ecosistema digital oficialista.