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Pullaro, Unidos y la agenda del día después de los Juegos Suramericanos

Capitalización del deporte, escenario judicial, obras, inversiones y debate interno para garantizar la continuidad en el poder: temas clave para el oficialismo

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

27 de septiembre 2026 · 06:10hs
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El oficialismo encara una fase de definiciones estratégicas con la mirada puesta en la sucesión y la gobernabilidad hacia 2027.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El oficialismo encara una fase de definiciones estratégicas con la mirada puesta en la sucesión y la gobernabilidad hacia 2027.

El fin de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dejó algo más que un balance deportivo positivo para la Casa Gris: marcó el cierre de una etapa de gestión y el inicio inmediato de un reordenamiento político determinante.

Con los reflectores del evento ya apagados, la gestión de Maximiliano Pullaro y la alianza Unidos para Cambiar Santa Fe ingresan de lleno en una fase de definiciones estratégicas con la mirada puesta en la sucesión y la gobernabilidad hacia 2027.

En lo inmediato, el plan del Ejecutivo pasa por transformar la inversión realizada para el certamen multideportivo internacional en una política pública permanente.

La meta es que las nuevas obras se conviertan en un motor articulado con clubes y federaciones para posicionar a la provincia como plaza fija del turismo de eventos y el deporte de alto rendimiento.

Unidos y el escenario electoral

Sin embargo, el verdadero partido se juega en el plano electoral. El oficialismo santafesino necesita perfilar con claridad sus liderazgos para blindar las principales plazas territoriales —con Rosario a la cabeza— y asegurar la continuidad del proyecto.

Ese debate interno abrirá indefectiblemente el capítulo de las candidaturas: desde una eventual reelección de Pullaro hasta la rotación de figuras entre las fuerzas con mayor peso en la coalición, como la UCR, el PRO y el Partido Socialista (PS).

La gestión de Unidos capitalizó con creces los recientes Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La gestión de Unidos capitalizó con creces los recientes Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

A esa discusión se le suma un dilema de convivencia ideológica: la relación con la Casa Rosada y La Libertad Avanza (LLA). Mientras sectores del radicalismo y del PRO presionan por estructurar un marco de alianzas volcado hacia la derecha, el socialismo busca preservar una identidad puramente santafesina que no comprometa el programa ni la cohesión interna de Unidos.

Conflicto previsional, Justicia y producción

En el frente legal y económico, el gobierno sigue con lupa el conflicto previsional. En la visión del equipo de Pullaro, ceder frente a la quita de topes jubilatorios comprometería seriamente la sustentabilidad fiscal de la provincia.

De ahí la decisión de ir en queja a la Corte Suprema de la Nación para intentar dar vuelta el fallo del alto tribunal provincial que declaró inconstitucional el techo a los haberes.

Paralelamente, el Poder Judicial de Santa Fe atraviesa su propio proceso de metamorfosis. Entre la inminente salida de figuras históricas como Rafael Gutiérrez, titular del máximo tribunal, y Roberto Falistocco en noviembre próximo y los cambios estructurales promovidos desde la Legislatura provincial, la renovación de la Corte Suprema entra en su etapa decisiva tras meses de tensión institucional con el Ejecutivo.

En materia de gestión, la agenda de los próximos meses estará marcada por el avance de obras clave: la reactivación del tren metropolitano de pasajeros, la transformación vial en los nodos estratégicos de Rosario, Santa Fe y Rafaela y la proyección de un centro ferial corporativo en el aeropuerto de la ciudad.

Todo esto acompañado por una estrategia para integrar a las pymes locales como proveedoras de desarrollos amparados bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi).

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