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Los Juegos Suramericanos se consolidan como vidriera política con visitas de peso

El certamen deportivo oficia como imán para funcionarios nacionales y aspirantes presidenciales: Scioli, Lacunza y posiblemente Santilli, con agenda en Rosario

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

22 de septiembre 2026 · 16:07hs
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Daniel Scioli

Foto: Gobierno de Santa Fe

Daniel Scioli, Maximiliano Pullaro y Omar Perotti en la ciudad de Santa Fe.

Los Juegos Suramericanos 2026 también se consolidan como un imán del interés político más allá de los límites provinciales. A la presencia en Rosario del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, se sumará este miércoles la del exministro de Economía y aspirante a la Presidencia Hernán Lacunza, mientras que el viernes próximo podría hacer lo propio el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La llegada de Santilli a Rosario fue adelantada este martes por el propio Scioli en la ciudad de Santa Fe, durante la recorrida que realizó por la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Card) junto al gobernador Maximiliano Pullaro.

¿Viene Santilli?

En ese sentido, el funcionario aludió a la ausencia del presidente Javier Milei en el acto de apertura de los Juegos —realizado días atrás en el Monumento a la Bandera— e indicó: “Estaba representado a través de mí”. Y de inmediato habló sobre el eventual desembarco de Santilli en Rosario. No obstante, según pudo saber La Capital, en la Casa Gris aguardan una confirmación oficial al respecto.

El exmotonauta destacó el “gran impacto a nivel nacional e internacional” del evento deportivo y reconoció a Pullaro y a su equipo por la organización y la infraestructura, las cuales también allanaron el camino hacia los Juegos Panamericanos Junior 2029. La actividad contó además con la presencia del exgobernador Omar Perotti, en cuya gestión se inició el proceso de concreción de los Suramericanos.

>>Leer más: Apagada la antorcha de los Suramericanos, se enciende el fuego electoral en Santa Fe

“Si los Juegos son lo que son hoy, es gracias al acompañamiento de él (por Scioli), con el aval del presidente”, afirmó a su turno Pullaro para destacar el trabajo conjunto con la Nación.

Respecto de los reclamos de varios atletas por una mayor ayuda económica, Scioli aclaró: “Estamos invirtiendo 50 millones de dólares por año. Una de las razones de esta visita es para que se conozca. Empezaremos a publicar todo sobre las becas, la inversión en infraestructura y el apoyo a las federaciones".

“Muchas veces estas cosas no se saben, pero tengo un gran reconocimiento a los atletas y a la garra que le están poniendo. Vamos a coordinar siempre los mayores apoyos posibles”, enfatizó Scioli, quien luego tenía previsto viajar hacia Rosario, también epicentro de un encuentro con secretarios de Deportes de varias provincias.

Se trata de una convocatoria del Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (Copar) para extender el programa Crear, enfocado en la evaluación, formación y acompañamiento deportivo desde la iniciación hasta el alto rendimiento.

>>Leer más: Al sol del Fan Fest, Pullaro recibió al club de gobernadores

Más allá de la foto oficial, la posible llegada de Santilli a la ciudad podría derivar en un intercambio con Pullaro sobre la reforma electoral que impulsa la Casa Rosada y el proyecto de presupuesto nacional 2027.

Días atrás, el mandatario santafesino (que no se sumará a la comitiva de gobernadores que en breve viajará con Milei a Francia) respaldó la suspensión de las Paso presidenciales, aunque cuestionó las partidas previstas para el mantenimiento de las rutas nacionales en la provincia al señalar que Santa Fe requiere una inversión mayor para recuperar la infraestructura vial.

Lacunza en Rosario

En tanto, Pullaro recibirá este miércoles en Rosario a Lacunza, quien mantiene su intención de competir por la Presidencia en 2027.

El encuentro dejará otra postal política similar a la de la semana pasada en el Fan Fest rosarino de los Suramericanos, donde el santafesino se mostró junto a sus pares de Córdoba (Martín Llaryora), Chubut (Ignacio Torres) y Corrientes (Juan Pablo Valdés), consolidando un bloque de gobernadores del interior productivo.

El exministro de Economía nacional Hernán Lacunza.

El exministro de Economía nacional Hernán Lacunza.

Por su parte, Lacunza insiste en que el PRO debe competir de modo independiente de La Libertad Avanza (LLA) el año próximo, defiende las Paso nacionales y advierte sobre el deterioro social del plan económico de Milei.

De ese modo, se distancia de la estrategia de acercamiento que promueven otros sectores del PRO con el oficialismo, al sostener que la sociedad necesita alternativas diferenciadas y rechazar que la oferta electoral se ordene de forma previa y desde arriba.

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