Milei llevará doce gobernadores a París, pero Pullaro no sería de la partida

El presidente llevará la comitiva a la capital francesa para participar de Argentina Week, un encuentro destinado a promocionar oportunidades de inversión en el país

El presidente de la Nación, Javier Milei, viajará a París acompañado por doce gobernadores para participar de Argentina Week, un encuentro destinado a promocionar oportunidades de inversión en el país. Según trascendió, el mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro, no sería de la partida.

El evento se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa y el gobierno buscará mostrar ante empresarios y potenciales inversores europeos que su programa económico cuenta con respaldo político y aliados provinciales con peso propio.

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Según publicó Clarín, entre los mandatarios que formarán parte de la comitiva estarán Carlos Sadir (gobernador de Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén).

También se sumarán el entrerriano Rogelio Frigerio y el chaqueño Leandro Zdero, dos socios electorales de La Libertad Avanza. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, también integraría la delegación, aunque desde la Ciudad evitaban confirmar oficialmente su participación.

Diego Santilli, jefe de Gabinete, acompañaría a Javier y Karina Milei en la gira, aunque su entorno tampoco confirmó su presencia.

¿Pullaro no viaja?

Según trascendió, Pullaro no integraría la delegación. Si bien aún no había confirmación oficial, el mandatario santafesino habría señalado ante su entorno que no será de la partida, aunque Santilli intenta convencerlo de que cambie de opinión.

Tampoco participará de la gira el tucumano Osvaldo Jaldo, mientras que el cordobés Martín Llaryora enviará una delegación.

La participación de los gobernadores apunta a mostrar una imagen de gobernabilidad en momentos en que el oficialismo negocia en el Congreso iniciativas como el presupuesto y la suspensión de las Paso.

Para los mandatarios provinciales el viaje también representa una oportunidad para buscar inversiones destinadas a sus distritos y gestionar recursos nacionales.

La Argentina Week en París será similar al encuentro realizado en marzo en Manhattan y se desarrollará después del viaje presidencial a Nueva York para participar de la cumbre de la ONU.