Pullaro: "Vamos a defender al campo,  la producción, la industria y las economías regionales"

“Los puntos que nos preocupan son los mismos en los que habíamos manifestado que Santa Fe claramente no está de acuerdo”, indicó el gobernador: “Nosotros vamos a defender a la producción, a la industria, al campo, a las economías regionales, y vamos a intentar que las medidas que entendemos que no están bien, puedan volver atrás”.

En el encuentro realizado en la Casa Gris, Pullaro rescató aspectos positivos del DNU, por ejemplo “ que no se pueda bloquear una empresa, como en este momento está sucediendo con Sancor ; es correcto que no se pueda bloquear un puerto, como se ha bloqueado 45 días un puerto de la provincia, porque eso afecta al sistema productivo; es correcto que haya incentivos a la producción; que se piense en una reforma laboral ; o que haya servicios esenciales”.

No obstante, indicó que “esas medidas tienen que venir con un fuerte respaldo y con un fuerte apoyo a los sectores productivos. Argentina no va a salir adelante si no apuesta a la producción, al campo, a la industria, al comercio, si no apuesta a generar empleo”, dijo, y admitió: “Yo entendía que estas reformas liberales iban a venir con una baja significativa de impuestos y de retenciones, fundamentalmente para el campo y para la industria”.