Volkswagen reveló el nombre de su nueva pick up que será fabricada en Sudamérica

El flamante modelo de la marca alemana será elaborado en Brasil y llegará a partir de 2027, como parte de la fuerte inversión de la firma en la región

La Volkswagen Tukan será fabricada en Brasil a partir de 2027.

El catálogo de Volkswagen se amplía, una vez más, con una pick up elaborada en Sudamérica que promete insertarse de lleno en el mercado internacional. La firma alemana sumará un vehículo 100% diseñado y desarrollado en Brasil , con producción en la planta de Sao José dos Pinhais a partir de 2027 .

La nueva Tukan será un proyecto desarrollado completamente en la región y formará parte de los 21 lanzamientos que prepara Volkswagen para Sudamérica hasta 2028, con una inversión de 3.800 millones de dólares .

Para determinar el nombre de este nuevo modelo de la marca, mantuvieron el proceso con el “cuidado y profundidad” necesarios para confirmar también el color del lanzamiento del producto.

“La construcción del nombre involucró rondas de discusión, validaciones regionales y análisis estratégicos, hasta llegar a opciones que representaran legítimamente la identidad del producto y el posicionamiento deseado para la nueva pick-up” , señalaron desde Volkswagen Argentina.

A su vez, detallaron que “el proceso contó con un equipo multifuncional, con representantes de marketing, marketing de producto, comunicación, diseño, estrategia, planificación y desarrollo de producto, legales y mercados regionales, incluyendo Brasil y otros países de Sudamérica, además de áreas responsables de exportación”.

La nueva Tukan de Volkswagen en Sudamérica

Durante el proceso de selección del nombre de este nuevo modelo, Fernando Silva, director de Marketing y Ventas de Volkswagen de Brasil, indicó que “el objetivo era encontrar un nombre único, corto y fuerte, capaz de dialogar con diferentes culturas, sonar bien en distintos idiomas y reflejar la misión del producto desde su origen”.

Por ello, a lo largo de este período, se evaluaron diferentes alternativas que se maduraron a partir de criterios como “lectura cultural, sonoridad, facilidad de pronunciación, memorabilidad y adecuación a los mercados donde se comercializará el modelo”.

Finalmente, confirmaron que la Volkswagen Tukan “llegará muy pronto para construir nuevas historias y será el inicio de una nueva era para las pick-ups”, con “el 2027 a la vuelta de la esquina”.