La Capital | Motores | Volkswagen

Volkswagen reveló el nombre de su nueva pick up que será fabricada en Sudamérica

El flamante modelo de la marca alemana será elaborado en Brasil y llegará a partir de 2027, como parte de la fuerte inversión de la firma en la región

4 de febrero 2026 · 11:38hs
La Volkswagen Tukan será fabricada en Brasil a partir de 2027.

La Volkswagen Tukan será fabricada en Brasil a partir de 2027.

El catálogo de Volkswagen se amplía, una vez más, con una pick up elaborada en Sudamérica que promete insertarse de lleno en el mercado internacional. La firma alemana sumará un vehículo 100% diseñado y desarrollado en Brasil, con producción en la planta de Sao José dos Pinhais a partir de 2027.

La nueva Tukan será un proyecto desarrollado completamente en la región y formará parte de los 21 lanzamientos que prepara Volkswagen para Sudamérica hasta 2028, con una inversión de 3.800 millones de dólares.

Para determinar el nombre de este nuevo modelo de la marca, mantuvieron el proceso con el “cuidado y profundidad” necesarios para confirmar también el color del lanzamiento del producto.

“La construcción del nombre involucró rondas de discusión, validaciones regionales y análisis estratégicos, hasta llegar a opciones que representaran legítimamente la identidad del producto y el posicionamiento deseado para la nueva pick-up”, señalaron desde Volkswagen Argentina.

A su vez, detallaron que “el proceso contó con un equipo multifuncional, con representantes de marketing, marketing de producto, comunicación, diseño, estrategia, planificación y desarrollo de producto, legales y mercados regionales, incluyendo Brasil y otros países de Sudamérica, además de áreas responsables de exportación”.

La nueva Tukan de Volkswagen en Sudamérica

Durante el proceso de selección del nombre de este nuevo modelo, Fernando Silva, director de Marketing y Ventas de Volkswagen de Brasil, indicó que “el objetivo era encontrar un nombre único, corto y fuerte, capaz de dialogar con diferentes culturas, sonar bien en distintos idiomas y reflejar la misión del producto desde su origen”.

>> Leer más: Los hábitos que dañan el auto y generan costosas reparaciones

Por ello, a lo largo de este período, se evaluaron diferentes alternativas que se maduraron a partir de criterios como “lectura cultural, sonoridad, facilidad de pronunciación, memorabilidad y adecuación a los mercados donde se comercializará el modelo”.

Finalmente, confirmaron que la Volkswagen Tukan “llegará muy pronto para construir nuevas historias y será el inicio de una nueva era para las pick-ups”, con “el 2027 a la vuelta de la esquina”.

Franco Giorgi analizó el panorama del mercado argentino ante la llegada de los autos chinos.

Llegada de autos chinos al país: "Esto no va a generar un boom ni los precios se van a desplomar"

El modelo Geely EX5, de alta tecnología, llegará a Rosario de la mano de Pesado Castro.

Tecnología de vanguardia: Geely llega a Rosario de la mano de Pesado Castro

Juicio por doble femicidio narco: El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo

Juicio por doble femicidio narco: "El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo"

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

¿Messi a Newells?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

¿Messi a Newell's?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

Se cayó la estrella del ex Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 sigue en alquiler

Se cayó la estrella del ex Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 sigue en alquiler

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero: cómo es el registro en Arca

Cuánto cobran las niñeras y empleadas domésticas en febrero: cómo es el registro en Arca

Nina Suárez vuelve a Rosario en formato power trío

Nina Suárez vuelve a Rosario en formato power trío

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro

Vecinos advirtieron que una coupé Peugeot RCZ modelo 2013 estaba estacionada con un espejo roto y varias marcas de roce. Nadie la fue a buscar

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro
Odontólogos denuncian a falsos profesionales que ofrecen servicios en redes sociales
LA CIUDAD

Odontólogos denuncian a falsos profesionales que ofrecen servicios en redes sociales

Dos extranjeros y una avioneta que no aparece: crece el misterio entre Chaco y Santa Fe
Policiales

Dos extranjeros y una avioneta que no aparece: crece el misterio entre Chaco y Santa Fe

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario
La Ciudad

Intensa búsqueda de un hombre de 38 años desaparecido en Rosario

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años de prisión
Policiales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años de prisión

Juicio por doble femicidio narco: El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo

Juicio por doble femicidio narco: "El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo"

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

¿Messi a Newells?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

¿Messi a Newell's?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

Reserva: debutaron Newells y Central en el Apertura 2026 del torneo Proyección

Reserva: debutaron Newell's y Central en el Apertura 2026 del torneo Proyección

Ovación
Arrancó la Libertadores 2026: cuándo se sortea y en qué bombo estará Central
Ovación

Arrancó la Libertadores 2026: cuándo se sortea y en qué bombo estará Central

Arrancó la Libertadores 2026: cuándo se sortea y en qué bombo estará Central

Arrancó la Libertadores 2026: cuándo se sortea y en qué bombo estará Central

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Central busca recuperar la felicidad en una ciudad donde supo ser muy feliz

Central busca recuperar la felicidad en una ciudad donde supo ser muy feliz

Policiales
Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años de prisión
Policiales

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años de prisión

Dos extranjeros y una avioneta que no aparece: crece el misterio entre Chaco y Santa Fe

Dos extranjeros y una avioneta que no aparece: crece el misterio entre Chaco y Santa Fe

Ladrón se defendió a ladrillazos y huyó pero luego fue hallado en un contenedor de residuos

Ladrón se defendió a ladrillazos y huyó pero luego fue hallado en un contenedor de residuos

Juicio por doble femicidio narco: El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo

Juicio por doble femicidio narco: "El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo"

La Ciudad
Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro
La Ciudad

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro

Se cayó la estrella del ex Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 sigue en alquiler

Se cayó la estrella del ex Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 sigue en alquiler

Fuerte viento: un árbol cayó encima de una pareja que iba en moto en Pichincha

Fuerte viento: un árbol cayó encima de una pareja que iba en moto en Pichincha

Aguas Santafesinas analiza suba de tarifa: se viene un aumento para el segundo bimestre

Aguas Santafesinas analiza suba de tarifa: se viene un aumento para el segundo bimestre

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria
Información General

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos
Economía

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: Lo dice atrás de un escritorio
Economía

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: "Lo dice atrás de un escritorio"

Caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente
POLICIALES

Caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Pullaro: Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte
Política

Pullaro: "Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte"

Alquileres en barrios privados: las zonas más codiciadas y cuánto cuestan
La Ciudad

Alquileres en barrios privados: las zonas más codiciadas y cuánto cuestan

El ajuste económico destruyó casi 320.000 empleos formales
Economía

El ajuste económico destruyó casi 320.000 empleos formales

Turismo en Santa Fe: la provincia hizo un balance positivo
La Región

Turismo en Santa Fe: la provincia hizo un balance positivo

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: No iban a poder recorrer la ciudad

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: "No iban a poder recorrer la ciudad"

El Colo Ramírez y su vuelta a Newells: Vengo por revancha, por algo estoy acá

Por Hernán Cabrera
Ovación

El Colo Ramírez y su vuelta a Newell's: "Vengo por revancha, por algo estoy acá"

El Vaticano retoma un juicio que salpica hasta al fallecido Papa Francisco
Información General

El Vaticano retoma un juicio que salpica hasta al fallecido Papa Francisco

Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones
El Mundo

Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones

Mercados: las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 32 por ciento
Economía

Mercados: las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 32 por ciento

Operación Bolsa de Basura: polémica por los nombres de las redadas de ICE en EEUU
El Mundo

"Operación Bolsa de Basura": polémica por los nombres de las redadas de ICE en EEUU

Australia: un chico de 13 años nadó cuatro horas para salvar a su familia
Información General

Australia: un chico de 13 años nadó cuatro horas para salvar a su familia

Allanaron oficinas de Elon Musk en París por imágenes sexualizadas con IA
Información General

Allanaron oficinas de Elon Musk en París por imágenes sexualizadas con IA

Quedó preso por matar de una puñalada al ex de su pareja en barrio Belgrano
Policiales

Quedó preso por matar de una puñalada al ex de su pareja en barrio Belgrano

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirman que sigue el Plan Bandera
Política

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirman que sigue el Plan Bandera

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio y Santa Fe busca equilibrar
Política

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio y Santa Fe busca equilibrar

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional por la polémica del sable
Política

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional por la polémica del sable