Provincias Unidas y aliados suman 22 bancas y pelean el tercer lugar

El espacio de los jefes distritales, liderado por Gisela Scaglia, va por la Vicepresidencia Tercera de Diputados. Empate con la alianza entre el PRO y la UCR

Finalmente, Provincias Unidas (PU) logró armar un bloque de 18 legisladores en la Cámara de Diputados nacional , que representa el espacio de gobernadores más grande. Santa Fe aporta cuatro legisladores y a la presidenta de la bancada, la exvice de Santa Fe Gisela Scaglia. Con otros cuatro votos que se acoplaron a un interbloque llegó a los 22 y pelea el tercer lugar con un armado del PRO, la UCR y aliados, que juntó el mismo número.

Además de Santa Fe, el espacio tendrá representantes de Córdoba, Chubut y Jujuy, aunque Corrientes, liderada por Gustavo Valdés , finalmente integrará la UCR, pese a que fue el único ganador de Provincias Unidas en octubre. Tampoco aporta diputados el gobernador Claudio Vidal , quien jugó en las elecciones para Provincias Unidas.

Así y todo, el espacio quedó por encima del armador del mandatario de Salta, Gustavo Sáenz , quien no logró sumar a otras provincias del norte como Misiones, Catamarca, y también Neuquén, y de ese modo es el que representa a más gobernadores.

En rigor, tendrá cuatro representantes por Santa Fe (Scaglia, los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías y José Núñez , ex-Pro), seis por Córdoba ( Carlos Gutiérrez , Juan Schiaretti , Carolina Basualdo , Ignacio García Aresca , Juan Brügge y Alejandra Torres ), dos por Jujuy ( Jorge Rizotti y María Inés Zigarán ), el chubutense Jorge Ávila , los radicales Mariela Coletta , Pablo Juliano , Martín Lousteau , el rionegrino Sergio Capozzi y la mendocina Lourdes Arrieta , libertaria de origen que rompió con el mileísmo.

Otro punto importante fue la no incorporación al bloque de Miguel Ángel Pichetto, que en parte se argumenta por no querer entregarle la Presidencia a Scaglia.

Hoy asumí como Diputada Nacional y conformamos Provincias Unidas, un espacio federal y republicano integrado por diputados con experiencia, gestión y compromiso. Me enorgullece presidir este bloque, vamos a llevar al Congreso la agenda del interior productivo y las reformas que… pic.twitter.com/tqCzcRCl4W — Gisela Scaglia (@GiScaglia) December 3, 2025

Sin embargo, terminó aceptando integrarse, junto a Nicolás Massot, bajo la figura de un interbloque de nombre Unidos. También se sumaron los dos de la Coalición Cívica: Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

Provincias Unidas es el espacio de seis gobernadores: Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Carlos Sadir, Gustavo Valdés y Claudio Vidal, que intentó instalarse como tercera opción y animó la campaña. Pero tuvo resultados que no esperaban. Hubo una fragmentación, aunque el bloque terminó manteniendo el número que proyectaba y con representación de las provincias.