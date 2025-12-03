La Capital | Política | diputada

La diputada del "patito en la cabeza" cambia otra vez de bancada y aterriza en Provincias Unidas

Lourdes Arrieta rompió con La Libertad Avanza, luego saltó a Coherencia y ahora se incorpora al bloque que armaron algunos gobernadores, entre ellos Maximiliano Pullaro

3 de diciembre 2025 · 14:58hs
La joven diputada nacional por Mendoza

La joven diputada nacional por Mendoza

La diputada Lourdes Arrieta, que había abandonado La Libertad Avanza tras decir que se sintió “traicionada” por Javier Milei, terminó sumándose al bloque Provincias Unidas, el espacio que impulsan los gobernadores con la intención de proyectar una agenda federal dentro de la Cámara de Diputados.

Arrieta ya había roto con la bancada oficialista para saltar al bloque Coherencia, junto a Carlos D'Alessandro, Marcela Pagano y Gerardo Gustavo González.

Cómo quedó conformado el bloque Provincias Unidas

Los integrantes del bloque, además de Arrieta, serán el chubutense Jorge "Loma" Ávila; los cordobeses Carolina Basualdo, Juan Brugge, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Alejandra Torres; los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez; los socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón; los radicales Mariela Coletta,Pablo Juliano, Martín Lousteau; el rionegrino Sergio Capozzi, y los jujeños Jorge Rizzotti, y María Inés Zigarán.

Otro punto importante fue la no incorporación al bloque de Miguel Ángel Pichetto, en parte se argumenta por no querer entregarle la presidencia a Scaglia. Sin embargo, terminó aceptando integrarse, junto a Nicolás Massot, bajo la figura de un interbloque de nombre Unidos que incorporaría algunos diputados más.

Se trata del espacio de cinco gobernadores, Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Nacho Torres, Carlos Sadir, Gustavo Valdés y Claudio Vidal, que intentó instalarse como tercera opción y animó la campaña pero tuvo resultados que no esperaban. Hubo una fragmentación pero el bloque terminó manteniendo el número que proyectaba y con representación de las provincias.

"El patito en la cabeza"

En mayo del año pasado, en distintas imágenes y videos que recorrieron las redes sociales, se la pudo ver a Arrieta en su asiento en la Cámara baja participando en pleno debate de comisión en Diputados con un patito kawaii en la cabeza.

En Asia, el color amarillo se asocia con la felicidad, la alegría y la energía positiva. Es por esto que las personas llevan este juguete, que podría representar una señal de optimismo, de estar feliz, con el fin de contagiar esa sensación a los demás.

arrieta

El origen de esta tendencia también parece estar vinculado con el adjetivo japonés “kawaii”, que se traduce como “lindo” o “tierno”, y describe a una cultura que busca celebrar las cosas lindas y adoptar a algunos personajes como la “encarnación de sentimientos positivos”.

Al mismo tiempo, en algunas culturas -como en Taiwán- los patitos amarillos representan la buena suerte: entonces, al usarlos, están atrayendo buenas energías.

