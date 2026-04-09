Pidieron levantar el secreto bancario de Adorni y citaron a declarar a otros cinco testigos

El fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y de su esposa, Bettina Angeletti , para avanzar con un análisis más detallado sobre sus situaciones patrimoniales y, en el marco de la causa por presunto e nriquecimiento ilícito , citó a declarar a cinco nuevos testigos, entre ellos el hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento del barrio porteño de Caballito .

La decisión de Pollicita sobre el secreto fiscal de Adorni apunta a acceder a cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y posibles vinculaciones con billeteras virtuales .

Todo eso para poder cotejar mejor la evolución patrimonial del funcionario con los datos declarados ante los organismos de control y establecer así si hubo un enriquecimiento ilícito o no .

Más testigos citados

Por otro lado, la nueva tanda de citados a declarar que se dio a conocer son cinco, entre ellos Pablo Martín Feijoo, quien es amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que fue dueña del departamento de Caballito, en la calle Miró, que luego adquirió el exvocero presidencial.

Su nombre surgió a partir del allanamiento que realizó la Policía Federal Argentina (PFA) en la inmobiliaria Rucci, que comercializó la propiedad, y se deberá presentar en los tribunales el 22 de abril próximo.

Se busca establecer cómo funcionó la operación inmobiliaria desde su origen, para esclarecer cómo llegó a manos de Adorni, ya que al parecer adquirió el departamento de Caballito pagando un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 financiados a un año, sin interés.