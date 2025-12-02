Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad que reemplaza a Bullrich

Era secretaria de Seguridad y muy cercana a la exministra. Tuvo un rol muy importante en el desarrollo del Plan Bandera, programa que se aplica en Rosario

Tras la asunción de Patricia Bullrich como senadora nacional, se formalizó su reemplazo en el ministerio de Seguridad. Ahora estará a cargo de la cartera Alejandra Monteoliva , quien hasta el momento ejercía como secretaria de Seguridad. Monteoliva es muy cercana a Bullrich y prometió continuar con "su doctrina" durante su administración.

"Agradezco al presidente @JMilei por la confianza y a @PatoBullrich por el liderazgo y el camino compartido. Su doctrina de reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio marcó un rumbo que vamos a sostener y fortalecer", escribió este lunes en X la nueva ministra de Seguridad. Este martes deberá asumir formalmente el nuevo cargo.

La nueva ministra de Seguridad fue elegida a través de un mutuo acuerdo entre la flamante senadora electa y el presidente Javier Milei. Según trascendió, Monteoliva es íntima de la funcionaria y ella misma propuso su nombre.

— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) December 2, 2024

En su rol como secretaria de Seguridad , Alejandra Monteoliva tuvo un papel importante en el desarrollo del Plan Bandera, un programa del gobierno nacional para combatir al narcotráfico en Rosario.

Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad de la Nación

De 55 años, Alejandra Monteoliva es oriunda de Córdoba y egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de dicha provincia. También realizó una maestría en Colombia, país en el que trabajó como consultora en diferentes organizaciones durante 19 años, incluyendo la Policía Nacional de Colombia, donde se desempeñó en el área de formación.

En 2012 fue designada como ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba, durante la gestión de José Manuel de la Sota, pero renunció un año despúes, luego del acuartelamiento policial ocurrido en diciembre de 2013, un hecho que marcó la administración de la Sota y que tuvo grandes consecuencias políticas.

patricia bullrich alejandra monteoliva Patricia Bullrich junto a Alejandra Monteoliva, quien estará al frente del ministerio de Seguridad

Su primer paso por el gobierno nacional ocurrió en 2015, también de la mano de Patricia Bullrich, quien la designó como directora nacional del Sistema de Información Criminal del Ministerio de Seguridad, durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos).

Hasta ayer, Monteoliva se desempeñaba como Secretaria de Seguridad Nacional de Bullrich (una virtual viceministra) desde diciembre de 2023, y desde ese puesto tuvo un rol importante en el desarrollo del Plan Bandera, un programa del gobierno nacional para combatir al narcotráfico en Rosario.

Qué va a pasar con el Plan Bandera en Rosario

Desde este lunes, Bullrich dejó de ser formalmente ministra de Seguridad de la Nación. Su anunciada salida generó alguna suspicacia en Santa Fe respecto a la continuidad y las formas del Plan Bandera, el operativo que logró bajar los índices de violencia y de inseguridad en Rosario, y que comandó la propia Bullrich junto al gobernador Maximiliano Pullaro. Sin embargo, aseguran que nada cambia.

Se descontaba desde el momento en que se candidateó a senadora que la ministra daría un paso al costado. Ahora con Alejandra Monteoliva, hasta ayer secretaria de Seguridad nacional, en su cargo se puede confirmar que el Plan Bandera continúa.

“Sigue. Es un plan de mediano y largo plazo”, explicó a La Capital el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini. “El Plan Bandera está marcado a nivel mundial como un éxito sin precedentes es más se analizaron 100 más de 100 proyectos vinculados a la reducción de la violencia lesiva y ninguno tuvo el efecto positivo y de corto plazo que tuvimos. Continúa”, agregó.

Angelini se refiere a la baja de los homicidios doloso en el orden del 63% en 2024 en Rosario y el haber mantenido el sendero en el 2025. “En 2026 estamos seguros que vamos a poder bajar aún más la violencia”, se atrevió el expresidente del PRO a nivel nacional.

En la cartera de seguridad de Santa Fe se definieron “muy conformes” con lo logrado. “Se trabaja muy bien. La fuerza provincial como las fuerzas federales trabajan en conjunto de una manera totalmente aceitada”, explicaron en Seguridad respecto al respecto a la operatoria del Comando Conjunto Unificado de Seguridad.