Otro cambio en el gobierno nacional: renunció la viceministra de Salud Cecilia Loccisano

Luego de varios cambios en la primera línea del gobierno nacional , este lunes a la noche se confirmó una nueva baja de menor rango. La viceministra de Salud Cecilia Loccisano anunció su renuncia después de casi un año y medio de trabajo en ese puesto.

La funcionaria también estaba a cargo de la Secretaría de Gestión Administrativa de la cartera desde mayo de 2024. Su labor comenzó a partir del vínculo con el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos , que dejó su cargo el último viernes y fue sustiuido por Manuel Adorni , el vocero presidencial de Javier Milei .

Horas después del encuentro encabezado por el jefe del Estado argentino en la Casa Rosada, la abogada especializada en sistemas de salud dio un paso al costado . De esta manera, el ministro de Salud Mario Lugones deberá buscar a su reemplazante mientras La Libertad Avanza (LLA) prepara el debate sobre el presupuesto 2026 y otras reformas de fondo en el Congreso.

Loccisano había vuelto ocupar un puesto en la cartera sanitaria después de seis años. Durante la presidencia de Mauricio Macri fue la subsecretaria de Coordinación Administrativa. La exesposa del entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca , ingresó en 2016 y se fue en 2018.

El día de hoy presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación.

Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio… — Cecilia Loccisano (@LoccisanoCeci) November 4, 2025

A diferencia de lo ocurrido en aquella oportunidad, la segunda renuncia de la funcionaria se dio días después del triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas nacionales. El cambio de estrategia del gobierno derivó en la partida de Francos y otros funcionarios siguieron su camino en el marco de una renovación atada al crecimiento de la representación de la propia fuerza dentro del Congreso.

"Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos", comentó Loccisano a través de redes sociales. Luego destacó: "Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan".

La abogada fue una de las caras visibles del gobierno durante el conflicto en torno al financiamiento y la administración del Hospital Garrahan. A la hora de anunciar la decisión, expresó su agradecimiento a Milei y a Lugones. En este sentido, remarcó: " Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas".