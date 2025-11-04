La Capital | Política | gobierno nacional

Otro cambio en el gobierno nacional: renunció la viceministra de Salud Cecilia Loccisano

La funcionaria dejó el cargo tras la partida de Guillermo Francos y la primera reunión del presidente Javier Milei con el gabinete renovado

4 de noviembre 2025 · 08:12hs
La funcionaria del gobierno nacional anunció la decisión a la noche.

Foto: Instagram/@cecilia.loccisano.

La funcionaria del gobierno nacional anunció la decisión a la noche.

Luego de varios cambios en la primera línea del gobierno nacional, este lunes a la noche se confirmó una nueva baja de menor rango. La viceministra de Salud Cecilia Loccisano anunció su renuncia después de casi un año y medio de trabajo en ese puesto.

La funcionaria también estaba a cargo de la Secretaría de Gestión Administrativa de la cartera desde mayo de 2024. Su labor comenzó a partir del vínculo con el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, que dejó su cargo el último viernes y fue sustiuido por Manuel Adorni, el vocero presidencial de Javier Milei.

Horas después del encuentro encabezado por el jefe del Estado argentino en la Casa Rosada, la abogada especializada en sistemas de salud dio un paso al costado. De esta manera, el ministro de Salud Mario Lugones deberá buscar a su reemplazante mientras La Libertad Avanza (LLA) prepara el debate sobre el presupuesto 2026 y otras reformas de fondo en el Congreso.

Cecilia Loccisano deja el gobierno nacional

Loccisano había vuelto ocupar un puesto en la cartera sanitaria después de seis años. Durante la presidencia de Mauricio Macri fue la subsecretaria de Coordinación Administrativa. La exesposa del entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ingresó en 2016 y se fue en 2018.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LoccisanoCeci/status/1985500171283620121&partner=&hide_thread=false

A diferencia de lo ocurrido en aquella oportunidad, la segunda renuncia de la funcionaria se dio días después del triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas nacionales. El cambio de estrategia del gobierno derivó en la partida de Francos y otros funcionarios siguieron su camino en el marco de una renovación atada al crecimiento de la representación de la propia fuerza dentro del Congreso.

>> Leer más: Pullaro destacó el "cambio de actitud" del presidente Milei y el nuevo gabinete nacional

"Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos", comentó Loccisano a través de redes sociales. Luego destacó: "Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan".

La abogada fue una de las caras visibles del gobierno durante el conflicto en torno al financiamiento y la administración del Hospital Garrahan. A la hora de anunciar la decisión, expresó su agradecimiento a Milei y a Lugones. En este sentido, remarcó: " Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas".

Noticias relacionadas
El gobierno dispuso un aumento en los servicios para personas con discapacidad

Aumentan hasta 35 % las prestaciones para personas con discapacidad 

Elecciones 2025: baja participación, sol y comicios sin contratiempo

Baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe

Estados Unidos, un destino recurrente del presidente Javier Milei

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: no se reunirán con Trump pero compartirá foro con Messi

Fred Machado será extraditado a Estados Unidos.

Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante

Ver comentarios

Las más leídas

Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newells ganó de visitante

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro golpe a las superbacterias

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Newells arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Newell's arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Lo último

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: no se reunirán con Trump pero compartirá foro con Messi

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: no se reunirán con Trump pero compartirá foro con Messi

Luck Ra rompió en llanto en MasterChef Celebrity con su plato: Comé vos, yo ya estoy llena

Luck Ra rompió en llanto en "MasterChef Celebrity" con su plato: "Comé vos, yo ya estoy llena"

Inauguraron tres aulas en escuelas de Teodelina, Murphy y Santa Isabel

Inauguraron tres aulas en escuelas de Teodelina, Murphy y Santa Isabel

Santa Fe fija reglas para el uso de inteligencia artificial generativa en la administración pública

Un nuevo decreto apunta a la transformación digital del Estado. Exige supervisión humana, comprender los algoritmos y capacitación del personal.
Santa Fe fija reglas para el uso de inteligencia artificial generativa en la administración pública
Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos
POLICIALES

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

Colectividades del Tricentenario se viene con toda la energía y un homenaje a los inmigrantes

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Colectividades del Tricentenario se viene con toda la energía y un homenaje a los inmigrantes

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza
POLICIALES

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

El tiempo en Rosario: martes con alerta amarillo por tormentas fuertes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con alerta amarillo por tormentas fuertes

Fue una masacre, dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

"Fue una masacre", dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newells ganó de visitante

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro golpe a las superbacterias

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Newells arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Newell's arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Netflix: Ricardo Darín, el Chino Darín y Sebastián Borensztein en una nueva serie

Netflix: Ricardo Darín, el Chino Darín y Sebastián Borensztein en una nueva serie

Ovación
Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Por Carlos Durhand
Ovación

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Rosarina: Pablo VI sacó un punto valioso ante Morning y quedó a un paso del título

Rosarina: Pablo VI sacó un punto valioso ante Morning y quedó a un paso del título

Policiales
Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza
POLICIALES

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

La Ciudad
Santa Fe fija reglas para el uso de inteligencia artificial generativa en la administración pública
La Ciudad

Santa Fe fija reglas para el uso de inteligencia artificial generativa en la administración pública

Rosario recuperó en 2025 más de 13 toneladas de residuos reciclables

Rosario recuperó en 2025 más de 13 toneladas de residuos reciclables

Colectividades del Tricentenario se viene con toda la energía y un homenaje a los inmigrantes

Colectividades del Tricentenario se viene con toda la energía y un homenaje a los inmigrantes

El tiempo en Rosario: martes con alerta amarillo por tormentas fuertes

El tiempo en Rosario: martes con alerta amarillo por tormentas fuertes

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados
La Ciudad

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga
Policiales

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Pullaro destacó el cambio de actitud del presidente Milei y el nuevo gabinete
Política

Pullaro destacó el "cambio de actitud" del presidente Milei y el nuevo gabinete

Colapsó una torre medieval en Roma y un trabajador continuaba atrapado
Información General

Colapsó una torre medieval en Roma y un trabajador continuaba atrapado

Iniciaron los ensayos clínicos para trasplantar riñones de cerdo en humanos
Información General

Iniciaron los ensayos clínicos para trasplantar riñones de cerdo en humanos

Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989
El Mundo

Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989

Abrió el CyberMonday: cuáles son los rubros más buscados y las ofertas
Información General

Abrió el CyberMonday: cuáles son los rubros más buscados y las ofertas

Durán Barba: Macri no comprende que gobierna Milei y él es expresidente
Política

Durán Barba: "Macri no comprende que gobierna Milei y él es expresidente"

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días
LA CIUDAD

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican cerveza y abren su bar
Negocios

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican cerveza y abren su bar

Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante
Política

Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado
Política

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur
Policiales

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur

Zona sudoeste: rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer
La Ciudad

Zona sudoeste: rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli que cantó con Milei
Política

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli que cantó con Milei

Alquileres, gas, prepagas y combustibles: aumentos que llegan en noviembre
Economía

Alquileres, gas, prepagas y combustibles: aumentos que llegan en noviembre

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal
Política

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización
LA CIUDAD

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina
Economía

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos
Policiales

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos