La Capital | Política | Adorni

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios en los ministerios

De los nueve ministerios que tiene el gobierno de Javier Milei cinco permanecen con sus ministros originales, pero tres de ellos tendrán caras nuevas

1 de noviembre 2025 · 17:41hs
Manuel Adorni es la flamante incorporación del gabinete de Javier Milei

Manuel Adorni es la flamante incorporación del gabinete de Javier Milei

La designación de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete reemplazando a Guillermo Francos se posiciona como el cambio más importante entre los funcionarios del gobierno nacional. Sin embargo, no será la última rotación entre los ministros de Javier Milei, que para la segunda mitad del mandato tendrá el 50 % del gabinete renovado.

Semanas de especulaciones rondaron sobre Guillermo Francos, que el viernes por la noche presentó su renuncia a través de redes sociales. Acto seguido lo hizo Lisandro Catalán al dejar el Ministerio del Interior. Dos puestos claves en la relación con los gobernadores.

Horas más tarde de la renuncia de Francos, el nombre de Manuel Adorni ya estaba instalado como reemplazo. Finalmente, el hasta ahora vocero presidencial y legislador electo para la Ciudad de Buenos Aires aceptó el ofrecimiento y asumirá como jefe de Gabinete.

>> Leer más: Manuel Adorni asumirá este lunes y arranca una nueva etapa en el gabinete nacional

El ingreso de Adorni es el primer cambio en el Gabinete luego de las elecciones legislativas, donde La Libertad Avanza dominó el mapa electoral. No obstante, antes de los comicios habían renunciado dos pesos pesados: Gerardo Werthein y Mariano Cuneo Libarona, Canciller y ministro de Justicia, respectivamente.

Además, el próximo 10 de diciembre habrá otra sangría de ministros con la salida de Guillermo Francos y Luis Petri. La primera, a cargo del Ministerio de Seguridad, asumirá una banca en el Senado de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el segundo ganó las elecciones para ser diputado nacional por Mendoza.

Nuevas caras en los ministerios

Si bien Adorni formaba parte de la estructura presidencia como vocero, ahora cumplirá un rol fundamental en el gobierno nacional y tendrá contacto directo con los mandatarios provinciales. Otro que ya fue designado y que salió del interior del Ejecutivo fue Pablo Quirno, que dejó la secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y será el nuevo Canciller argentino en reemplazo de Werthein.

Para conocer al sustituto de Cuneo Libarona habrá que esperar, aunque todos los cañones apuntan a Sebastián Amerio, secretario de Justicia.

En tanto, la salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad le abre una puerta a la viceministra: Alejandra Monteoliva. De no mediar inconvenientes la exconsultora en seguridad de Honduras y El Salvador quedará a cargo de una cartera clave para el gobierno.

El nombre de Luis Petri parece tener más alternativas para la rotación. El actual ministro de Defensa deja su cargo el 10 de diciembre y en carrera hay dos nombres: el jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac, y la jefa de Gabinete de Petri, Luciana Carrasco. El gobierno tiene al menos 40 días por delante para elegir.

>> Leer más: Manuel Adorni, nuevo jefe de Gabinete: Profundizar las reformas será prioridad

Con Adorni en la jefatura de Gabinete quedan vacantes el puesto de vocero y la banca que ganó en las elecciones porteñas. Para el primer lugar todo parece indicar que Javier Lanari, hoy subsecretario de Prensa. Por otra parte, en la Legislatura de Caba asumirá Tomás Kohen, referente libertario de la Comuna 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El gabinete de Milei

Javier Milei comenzó su gestión con nueve ministerios, pero al poco tiempo de su asunción eliminó el Ministerio de Infraestructura conducido por Guillermo Ferraro. Meses más tarde volvió a las nueve carteras sumando a Federico Struzenegger.

Cuatro ministros nunca fueron reemplazados desde el inicio de la gestión de Javier Milei: Luis Caputo, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Luis Petri y Mariano Cuneo Libarona. Sin embargo, con la salida de los tres últimos, sólo la cartera de Economía y la de Capital Humano se mantienen intactas.

Por la Jefatura de Gabinete ya pasó Nicolás Posse (diciembre de 2023 a mayo 2024) y Guillermo Francos (mayo 2024 – octubre 2025). El mismo Franco llegó al gobierno como ministro del Interior, pero cuando asumió la jefatura de gabinete le dejó su lugar a Catalán, que renunció este viernes.

La Cancillería, o el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, fue el que más cambios sufrió. Menos de un año duró Diana Mondino en su lugar y luego asumió Gerardo Werthein, que completó los 12 meses antes de presentar la renuncia.

El gobierno de Javier Milei comenzó con Mario Russo como ministro de Salud, pero en septiembre de 2024 dio un paso al costado. Desde ese entonces Mario Lugones conduce la cartera sanitaria.

Noticias relacionadas
Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores

Manuel Adorni se suma al gabinete de ministros de Javier Milei.

Manuel Adorni asumirá este lunes y arranca una nueva etapa en el gabinete nacional

La modelo recibió el respaldo de Amalia Granata tras su salto a la política.

Granata defendió a Virginia Gallardo: "No veo críticas a personas condenadas"

Manuel Adorni cambia de función con el aval del primer mandatario.

Manuel Adorni, nuevo jefe de Gabinete: "Profundizar las reformas será prioridad"

Ver comentarios

Las más leídas

Newells, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newell's, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newells cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Lo último

Macri consideró desacertada la salida de Francos y admitió diferencias con Milei en Olivos

Macri consideró "desacertada" la salida de Francos y admitió diferencias con Milei en Olivos

Agustín Canapino no saca el pie del acelerador en el Turismo Carretera y se quedó con la pole en Paraná

Agustín Canapino no saca el pie del acelerador en el Turismo Carretera y se quedó con la pole en Paraná

Víctor Cuesta y el presente de Newells: En este momento complicado y difícil, se vio una mejora

Víctor Cuesta y el presente de Newell's: "En este momento complicado y difícil, se vio una mejora"

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

La actividad será el lunes 3 de noviembre y participarán grupos de Granadero Baigorria, Timbúes y Alcorta. En lo que va del año ya se realizaron seis encuentros
Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
El tiempo en Rosario: un domingo para disfrutar a pleno la Maratón La Capital
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un domingo para disfrutar a pleno la Maratón La Capital

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa
La Ciudad

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador
Economía

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newell's, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newells cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Newells tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

Newell's tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

Ovación
Víctor Cuesta y el presente de Newells: En este momento complicado y difícil, se vio una mejora

Por Hernán Cabrera
Ovación

Víctor Cuesta y el presente de Newell's: "En este momento complicado y difícil, se vio una mejora"

Víctor Cuesta y el presente de Newells: En este momento complicado y difícil, se vio una mejora

Víctor Cuesta y el presente de Newell's: "En este momento complicado y difícil, se vio una mejora"

Duendes impuso autoridad en el complemento y sacó el primer boleto a la final del Regional del Litoral

Duendes impuso autoridad en el complemento y sacó el primer boleto a la final del Regional del Litoral

Alerta roja en Newells: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Policiales
Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

La Ciudad
Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
La Ciudad

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

El tiempo en Rosario: un domingo para disfrutar a pleno la Maratón La Capital

El tiempo en Rosario: un domingo para disfrutar a pleno la Maratón La Capital

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista
Economía

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario
La Ciudad

Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus
Economía

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre
Economía

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
Salud

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo
La Ciudad

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia
LA CIUDAD

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera
Policiales

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Habló el escrutinio definitivo: Martín Lousteau fue electo diputado por Caba
Política

Habló el escrutinio definitivo: Martín Lousteau fue electo diputado por Caba

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez
Negocios

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones
Economía

Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios
Política

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Nadie las tiene en cuenta, pero las hormigas anticiparon el otoño en medio de la primavera

Por Matías Petisce
La Ciudad

Nadie las tiene en cuenta, pero las hormigas anticiparon el otoño en medio de la primavera

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste
Policiales

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 
POLICIALES

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección