Renuevan el alerta amarillo en Rosario por tormentas fuertes y chaparrones

La temperatura máxima estará en descenso, cerca de los 25º. Cómo sigue la semana, según los expertos del Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta de color amarillo para Rosario y parte de la región , por lo que se esperan algunas horas más con tormentas fuertes y chaparrones . La temperatura máxima estará en descenso, rondará los 25º, y los próximos días continuaría en baja para llegar al viernes en 17º.

El nuevo aviso emitido a las 10 de la mañana cubre el sur de Santa Fe, en particular los departamentos Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo.

Especialistas advierten, en el marco del alerta amarillo, que "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo".

Expertos advierten que este miércoles habría nubosidad variable, con 25º de máxima y 15º de mínima, y fuertes ráfagas de viento por la noche que podrían alcanzar los 60 km/h. Para el jueves anticipan temperaturas entre 21º y 14º, con cielo nublado en la mañana y algunas probabilidades de lluvias aisladas desde la tarde.

¿Y el fin de semana? El viernes llega con bajas chances de chaparrones entre la madrugada y la mañana, y cielo mayormente nublado desde la tarde, con registros entre 17º y 14º.

Para el sábado pronostican un aumento de la máxima (estaría en torno a los 22º) y un descenso de la mínima (9º), con cielo entre parcialmente y algo nublado.

El domingo también habría algunas nubes y volvería a subir la máxima para llegar a los 27º.