Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: no se reunirán con Trump pero compartirá foro con Messi

Se trata del viaje número 14 del presidente a EEUU. En esta oportunidad, participará del American Business Forum

Una vez más, Javier Milei parte rumbo a Estados Unidos . En esta ocasión , no habrá encuentro con el presidente Donald Trump , pero el mandatario argentino tiene programadas reuniones con inversores y una disertación en el American Business Forum, evento del que también participarán el astro del fútbol Lionel Messi y la reciente ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Se trata del viaje número 14 del presidente Milei a tierras norteamericanas, dentro de sus dos años de gestión. Aunque Trump también participa del American Business Forum, programado para el 5 y 6 de noviembre , los jefes de Estado darán sus discursos en distintos días, por lo que no habrá tiempo para una reunión bilateral.

En particular, Javier Milei partirá pasadas las 15 de este miércoles, tras la jura del nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni , ex vocero presidencial que cambia de rango para ocupar el puesto del saliente Guillermo Francos.

El foro del que participarán Milei, Trump y Messi

De esta manera, el presidente argentino viaja a Estados Unidos para participar del American Business Forum, que se realizará entre el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, ubicado en Miami, Florida.

Del evento también participan el mandatario estadounidense Donald Trump, el capitán de la Selección Argentina Lionel Messi, la dirigente venezolana María Corina Machado -reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz-, Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase, el actor Will Smith, el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, entre otros empresarios y figuras relevantes de diferentes ámbitos.

En esta oportunidad, Milei y Trump no programaron una reunión bilateral, aunque se encontrarán en el mismo espacio físico. En ese sentido, el presidente estadounidense dará su discurso el miércoles 5 de noviembre a las 14, pero para esa hora el mandatario argentino seguirá en Buenos Aires. Más precisamente, para ese mismo momento del día el libertario tiene programado la jura de Manuel Adorni.

Por otro lado, Javier Milei tiene que disertar en el American Forum el jueves 6 de octubre a las 15:45. Para ese entonces, Donald Trump ya no estará más en Florida, por lo que no habrá foto de los dos.

Luego de dar su discurso en el foto, Milei partirá a Nueva York. Su primera actividad será visitar la tumba del Rebe de Lubavitch, el séptimo líder de la dinastía jasídica Jabad-Lubavitch. El viernes, el presidente tiene agendada una reunión con empresarios que invierten en la Argentina, la cual fue organizada por el Consejo de las Américas (Council of the Americas).

Antes de volver a Buenos Aires, Milei hará una última escala en La Paz, Bolivia. Allí asistirá a la asunción del presidente electo Rodrigo Paz Pereira, dirigente del Partido Demócrata Cristiano, quien vino a ponerle fin a dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales.