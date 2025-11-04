La Capital | Política | Milei

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: no se reunirán con Trump pero compartirá foro con Messi

Se trata del viaje número 14 del presidente a EEUU. En esta oportunidad, participará del American Business Forum

4 de noviembre 2025 · 10:24hs
Estados Unidos

Estados Unidos, un destino recurrente del presidente Javier Milei

Una vez más, Javier Milei parte rumbo a Estados Unidos. En esta ocasión, no habrá encuentro con el presidente Donald Trump, pero el mandatario argentino tiene programadas reuniones con inversores y una disertación en el American Business Forum, evento del que también participarán el astro del fútbol Lionel Messi y la reciente ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Se trata del viaje número 14 del presidente Milei a tierras norteamericanas, dentro de sus dos años de gestión. Aunque Trump también participa del American Business Forum, programado para el 5 y 6 de noviembre, los jefes de Estado darán sus discursos en distintos días, por lo que no habrá tiempo para una reunión bilateral.

En particular, Javier Milei partirá pasadas las 15 de este miércoles, tras la jura del nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ex vocero presidencial que cambia de rango para ocupar el puesto del saliente Guillermo Francos.

>> Leer más: Manuel Adorni, nuevo jefe de Gabinete: "Profundizar las reformas será prioridad"

El foro del que participarán Milei, Trump y Messi

De esta manera, el presidente argentino viaja a Estados Unidos para participar del American Business Forum, que se realizará entre el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, ubicado en Miami, Florida.

Del evento también participan el mandatario estadounidense Donald Trump, el capitán de la Selección Argentina Lionel Messi, la dirigente venezolana María Corina Machado -reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz-, Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase, el actor Will Smith, el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, entre otros empresarios y figuras relevantes de diferentes ámbitos.

En esta oportunidad, Milei y Trump no programaron una reunión bilateral, aunque se encontrarán en el mismo espacio físico. En ese sentido, el presidente estadounidense dará su discurso el miércoles 5 de noviembre a las 14, pero para esa hora el mandatario argentino seguirá en Buenos Aires. Más precisamente, para ese mismo momento del día el libertario tiene programado la jura de Manuel Adorni.

Por otro lado, Javier Milei tiene que disertar en el American Forum el jueves 6 de octubre a las 15:45. Para ese entonces, Donald Trump ya no estará más en Florida, por lo que no habrá foto de los dos.

Luego de dar su discurso en el foto, Milei partirá a Nueva York. Su primera actividad será visitar la tumba del Rebe de Lubavitch, el séptimo líder de la dinastía jasídica Jabad-Lubavitch. El viernes, el presidente tiene agendada una reunión con empresarios que invierten en la Argentina, la cual fue organizada por el Consejo de las Américas (Council of the Americas).

Antes de volver a Buenos Aires, Milei hará una última escala en La Paz, Bolivia. Allí asistirá a la asunción del presidente electo Rodrigo Paz Pereira, dirigente del Partido Demócrata Cristiano, quien vino a ponerle fin a dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales.

Noticias relacionadas
Con la incorporación de Santilli y el pase de Adorni, el gabinete de Milei se reunió en Casa Rosada este lunes

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado

El gobernador Maximiliano Pullaro expectante con la nueva etapa del gobierno de Milei

Pullaro destacó el "cambio de actitud" del presidente Milei y el nuevo gabinete

El ministro de Economía de Santa Fe Pablo Olivares presentó el proyecto de presupuesto 2026 con el impacto de la macro de Milei en Santa Fe

La macro de Milei pegó en Santa Fe: enfriamiento y andar "errático"

La mujer que reemplaza a Diego Santilli subió al escenario del Luna Park en mayo de 2024.

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli que cantó con Milei

Ver comentarios

Las más leídas

Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newells ganó de visitante

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro golpe a las superbacterias

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Newells arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Newell's arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Lo último

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: no se reunirán con Trump pero compartirá foro con Messi

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: no se reunirán con Trump pero compartirá foro con Messi

Luck Ra rompió en llanto en MasterChef Celebrity con su plato: Comé vos, yo ya estoy llena

Luck Ra rompió en llanto en "MasterChef Celebrity" con su plato: "Comé vos, yo ya estoy llena"

Inauguraron tres aulas en escuelas de Teodelina, Murphy y Santa Isabel

Inauguraron tres aulas en escuelas de Teodelina, Murphy y Santa Isabel

Santa Fe fija reglas para el uso de inteligencia artificial generativa en la administración pública

Un nuevo decreto apunta a la transformación digital del Estado. Exige supervisión humana, comprender los algoritmos y capacitación del personal.
Santa Fe fija reglas para el uso de inteligencia artificial generativa en la administración pública
Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos
POLICIALES

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

Colectividades del Tricentenario se viene con toda la energía y un homenaje a los inmigrantes

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Colectividades del Tricentenario se viene con toda la energía y un homenaje a los inmigrantes

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza
POLICIALES

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

El tiempo en Rosario: martes con alerta amarillo por tormentas fuertes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con alerta amarillo por tormentas fuertes

Fue una masacre, dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

"Fue una masacre", dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newells ganó de visitante

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro golpe a las superbacterias

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Newells arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Newell's arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Netflix: Ricardo Darín, el Chino Darín y Sebastián Borensztein en una nueva serie

Netflix: Ricardo Darín, el Chino Darín y Sebastián Borensztein en una nueva serie

Ovación
Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Por Carlos Durhand
Ovación

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Newells superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Rosarina: Pablo VI sacó un punto valioso ante Morning y quedó a un paso del título

Rosarina: Pablo VI sacó un punto valioso ante Morning y quedó a un paso del título

Policiales
Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza
POLICIALES

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

La Ciudad
Santa Fe fija reglas para el uso de inteligencia artificial generativa en la administración pública
La Ciudad

Santa Fe fija reglas para el uso de inteligencia artificial generativa en la administración pública

Rosario recuperó en 2025 más de 13 toneladas de residuos reciclables

Rosario recuperó en 2025 más de 13 toneladas de residuos reciclables

Colectividades del Tricentenario se viene con toda la energía y un homenaje a los inmigrantes

Colectividades del Tricentenario se viene con toda la energía y un homenaje a los inmigrantes

El tiempo en Rosario: martes con alerta amarillo por tormentas fuertes

El tiempo en Rosario: martes con alerta amarillo por tormentas fuertes

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados
La Ciudad

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga
Policiales

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Pullaro destacó el cambio de actitud del presidente Milei y el nuevo gabinete
Política

Pullaro destacó el "cambio de actitud" del presidente Milei y el nuevo gabinete

Colapsó una torre medieval en Roma y un trabajador continuaba atrapado
Información General

Colapsó una torre medieval en Roma y un trabajador continuaba atrapado

Iniciaron los ensayos clínicos para trasplantar riñones de cerdo en humanos
Información General

Iniciaron los ensayos clínicos para trasplantar riñones de cerdo en humanos

Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989
El Mundo

Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989

Abrió el CyberMonday: cuáles son los rubros más buscados y las ofertas
Información General

Abrió el CyberMonday: cuáles son los rubros más buscados y las ofertas

Durán Barba: Macri no comprende que gobierna Milei y él es expresidente
Política

Durán Barba: "Macri no comprende que gobierna Milei y él es expresidente"

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días
LA CIUDAD

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican cerveza y abren su bar
Negocios

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican cerveza y abren su bar

Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante
Política

Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado
Política

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur
Policiales

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur

Zona sudoeste: rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer
La Ciudad

Zona sudoeste: rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli que cantó con Milei
Política

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli que cantó con Milei

Alquileres, gas, prepagas y combustibles: aumentos que llegan en noviembre
Economía

Alquileres, gas, prepagas y combustibles: aumentos que llegan en noviembre

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal
Política

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización
LA CIUDAD

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina
Economía

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos
Policiales

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos