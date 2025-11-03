La Capital | Política | Pullaro

Pullaro destacó el "cambio de actitud" del presidente Milei y el nuevo gabinete nacional

El gobernador se mostró expectante con el renovado perfil del gobierno nacional que tiene nuevos nombres para tratar con las provincias. Apoyo a las reformas

3 de noviembre 2025 · 11:52hs
El gobernador Maximiliano Pullaro expectante con la nueva etapa del gobierno de Milei

Foto: La Capital / Archivo.

El gobernador Maximiliano Pullaro expectante con la nueva etapa del gobierno de Milei

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó el “cambio de actitud” del presidente Javier Milei luego de las elecciones nacionales que lo vieron triunfador y se completó con un retoque en el gabinete con Diego Santilli como ministro interlocutor con las provincias para avanzar con reformas legislativas.

Vemos importantes los cambios, lo vemos con mucha expectativa. Sobre todo el cambio de actitud del gobierno pasadas las elecciones: convocó a 20 jurisdicciones para debatir temas importantes para el país que le puede venir muy bien a nuestra provincia”, sostuvo Pullaro en ronda de prensa.

A la ahora de profundizar, sostuvo que debe avanzarse en una reforma laboral que tenga una “mirada pyme para poder emplear más personas que están en lo informal a lo formal”.

Pullaro y las reformas

También se vio expectante de una reforma tributaria. “Las provincias y Nación deben tener baja de impuesto pero para eso tiene que haber crecimiento económico, y, en función del sostenimiento de obras y servicios, va a venir la baja de impuestos sobre todo de los regresivos como el impuesto al cheque y retenciones”. “Nosotros vamos a evaluar los diferentes tributos que hay en Santa Fe. Y trabajar fuertemente para sacar a la Argentina adelante”, finalizó.

imagepulla
El presidente Milei y todo su gabinete durante la reunión con los gobernadores, incluido Maximiliano Pullaro, en la Casa Rosada.

El presidente Milei y todo su gabinete durante la reunión con los gobernadores, incluido Maximiliano Pullaro, en la Casa Rosada.

El gobernador marcó la misma línea de la semana pasada en la previa a la reunión con el resto de los gobernadores. “Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y las reformas que hay que llevar adelante como la laboral, impositiva”, dijo entonces.

Luego de la reunión, el gobernador santafesino le dijo a La Capital: “Fue una reunión muy amena, muy cordial”. “Siempre vamos a apostar a que a la Argentina le vaya bien, porque eso significa que a la provincia le vaya bien. Evaluaremos los proyectos y vamos a discutir, pero si estamos de acuerdo vamos a acompañar”, señaló el jefe de la Casa Gris.

Milei y su gabinete

El presidente Javier Milei reunió este lunes por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada e inicia la segunda etapa de su gestión. Se trató de la reunión inaugural de los flamantes integrantes del equipo: Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior, en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente.

Santilli habló sobre su nuevo rol en el Gabinete a solo una semana de haber ganado las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. “Trabajamos en la agenda de extraordinarias y ordinarias a largo plazo. Los temas prioritarios de presupuesto, la modernización laboral, la reforma fiscal para bajar impuestos y el nuevo código penal. Esa es, si se quiere, la agenda de corto para extraordinarias”, dijo este lunes por la mañana.

Deuda con Santa Fe

Por otra parte, Pullaro fue consultado acerca de la deuda que Nación mantiene con la Provincia de Santa Fe y manifestó que “nos deben muchos recursos” pero recordó que “no es que nos debe el gobierno de Javier Milei, sino nos deben desde los gobiernos anteriores, por eso hay una demanda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2023 para que el Gobierno Nacional efectivice la deuda que tiene con Santa Fe”.

Sobre esto, el mandatario señaló que “la realidad de Santa Fe es distinta a la de otras provincias”, porque “en otras provincias hay deudas compartidas, ya que las provincias les debe algo y el Estado Nacional les debe algo”. Sin embargo, “en nuestro caso, Nación nos debe el stock de la deuda de la Caja de Jubilaciones, que lo estimamos en más de un billón y medio de pesos o dos billones” y lo comparó con “lo mismo que vamos a invertir en obra pública dentro del presupuesto 2026”.

Además, Nación le debe a Santa Fe “el flujo de la Caja de Jubilaciones, que son recursos que Nación nos tendría que dar mes a mes en función de los impuestos que se cedieron en diferentes pactos fiscales”, enumeró seguidamente Pullaro y reconoció que esa situación “le hace un daño muy importante a la provincia porque son más de 10 mil millones de pesos”, sumado al “saldo del pacto fiscal ya que cuando Santa Fe bajó ingresos brutos en el año 2017, había un saldo del pacto fiscal que lo tenía que terminar saldando el gobierno nacional”.

“Entendemos que el equilibrio fiscal es fundamental y lo acompañamos, pero siempre reclamamos con mucha prudencia y fortaleza los recursos que son de la provincia”, concluyó.

Noticias relacionadas
El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro se mostró predispuesto a discutir las reformas que propone el presidente Javier Milei. 

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

El presidente Milei y todo su gabinete durante la reunión con los gobernadores en la Casa Rosada.

Milei se reunió en la Casa Rosada con Pullaro y el resto de los gobernadores dialoguistas

Maximiliano Pullaro y los restantes mandatarios que dan cuerpo a Provincias Unidas desembarcarán en la Casa Rosada.

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Maximiliano Pullaro y los restantes mandatarios que dan cuerpo a Provincias Unidas desembarcarán en la Casa Rosada.

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas asistirán este jueves a la reunión convocada por Milei

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Lo último

Medida inédita: Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger los recursos del Paraná

Medida inédita: Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger los recursos del Paraná

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro golpe a las superbacterias

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

Medida inédita: Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger los recursos del Paraná

La medida tendrá vigencia por un año y busca poner un freno a la depredación del recurso ictícola. Solo se permitirá el acopio destinado al mercado interno y el proveniente de la acuicultura.
Medida inédita: Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger los recursos del Paraná
Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro golpe a las superbacterias

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Pullaro destacó el cambio de actitud del presidente Milei y el nuevo gabinete nacional
Política

Pullaro destacó el "cambio de actitud" del presidente Milei y el nuevo gabinete nacional

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker
Policiales

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina
Información general

Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días
LA CIUDAD

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Ovación
Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1
Ovación

Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1

Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1

Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

Policiales
Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker
Policiales

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

La Ciudad
Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro golpe a las superbacterias

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Cómo estará el tiempo durante la Fiesta de las Colectividades este año

Cómo estará el tiempo durante la Fiesta de las Colectividades este año

Colectividades en Rosario: cuándo arranca el Encuentro y Fiesta Nacional 2025

Colectividades en Rosario: cuándo arranca el Encuentro y Fiesta Nacional 2025

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos
Policiales

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior
Política

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores
POLICIALES

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli
Política

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda
La Región

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017
La Ciudad

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca
Policiales

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre
Economía

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas
Información General

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional
Economía

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México
Inofmración General

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato
Economía

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: Su estrategia fue malísima
Política

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: "Su estrategia fue malísima"

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal
La Ciudad

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza
La Ciudad

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública
La Ciudad

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria
Política

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria