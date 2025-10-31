La Capital | Información General | Milei

Milei, la figura argentina más influyente en redes sociales: quiénes completan el ranking

El informe es del Reuters Institute de la Universidad de Oxford. También figura el nombre del vocero presidencial Manuel Adorni y del periodista Jorge Lanata, fallecido en 2024.

31 de octubre 2025 · 11:20hs
Javier Milei se posiciona como el argentino más influyente en las redes sociales

AP Foto/Jorge Saenz

Javier Milei se posiciona como el argentino más influyente en las redes sociales, según un informe del Reuters Institute de la Universidad de Oxford.
Milei, la figura argentina más influyente en redes sociales: quiénes completan el ranking

Para un informe del Reuters Institute de la Universidad de Oxford, Javier Milei es la figura argentina más influyente en redes sociales. Es que el presidente cosecha más de 6 millones en Instagram y 4 millones en X, plataforma que se convirtió en su canal oficial de comunicación. Le siguen al mandatario en el ranking Eduardo Feinmann, Jonatan Viale y Jorge Lanata -quien falleció a finales del 2024, pero igualmente sigue siendo una de las personalidades más relevantes en internet-.

Sobre la influencia del presidente argentino en la web, el instituto afirmó: “Milei utiliza las redes sociales como canal directo de comunicación y amplifica su discurso a través de un estilo combativo característico”.

Además del mandatario y de periodistas con alcance nacional, en el top 15 de personalidades más relevantes en redes también figuran youtubers y creadores de contenido político, como El Presto, Mate con Mote y Tipito Enojado, los tres abiertamente libertarios. En el ranking también se puede leer el nombre del vocero presidencial Manuel Adorni.

>> Leer más: Cuando las redes no alcanzan: un estudio de la UNR revela cómo las juventudes se informan sobre las elecciones

De los quince nombres del listado, catorce son varones. La única mujer que logró obtener un lugar en este ranking es Yanina Latorre, periodista de espectáculos y chimentos que tiene una marcada presencia en redes sociales.

Una por una, las figuras argentina más influyentes en redes sociales

El presidente Javier Milei encabeza la lista y le siguen Eduardo Feinmann, Jonatan Viale, Jorge Lanata, cuatro periodistas políticos relacionados con señales como TN, América 24 y La Nación+. Sorprende el caso de Lanata, quien falleció el 30 de diciembre del 2024. A pesar de no estar más en este plano, sigue teniendo un gran impacto en redes, sobre todo por la reproducción de Periodismo Para Todos (PPT), cuyo canal de YouTube cosecha más de un millón de seguidores.

Quinto en la lista está Alejandro Fantino, fundador del canal de stream Neura Media. Le siguen Mate con Mote y Tipito Enojado, dos youtubers políticos. Octavo en el ranking figura Manuel Adorni, el vocero presidencial recientemente electo legislador de la Ciudad de Buenos Aires.

ranking

En el noveno puesto se lo lleva el youtuber libertario El Presto y el lugar número diez es para el periodista de policiales Mauro Szeta. Le siguen Antonio Laje, conductor de LN+ y Emmanuel Danann, "twittero" cercano a las esferas del oficialismo.

Los últimos tres puestos son para periodistas: Esteban Trebuq, Yanina Latorre y Luis Majul. Un dato interesante es que Latorre, conductora especializada en espectáculos y en el mundo de los chimentos, es la única mujer en la lista.

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo
