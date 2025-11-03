Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

La detenida había sido denunciada por amenazas de muerte a su madre. Además del traslado de los animales, la policía secuestró un cuatriciclo

Una mujer de 32 años quedó demorada este domingo luego de una supuesta discusión familiar en la zona sudoeste de Rosario. Si bien la denuncia se refería a este conflicto, la policía también terminó encargándose del rescate de 13 perros en mal estado luego de la inspección del domicilio.

El operativo comenzó a la tarde con un aviso sobre disturbios en inmediaciones de los barrios Acindar y Vía Honda . Los agentes del Comando Radioeléctrico identificaron a una mujer que había acusado a su hija y más tarde se ocuparon de retirar a los animales del domicilio apuntado.

Según fuentes oficiales, todos los perros fueron puestos a resguardo por una orden judicial . Entre ellos se contaban algunos cachorros y otros canes que estaban descuidados. A partir de esta situación y la declaración de su madre, Aldana A. fue arrestada por personal de las fuerzas de seguridad provinciales.

El procedimiento se puso en marcha alrededor de las 15.45, cuando una mujer advirtió que su hija la había amenazado de muerte en Avellaneda al 4500 . Los policías encargados de entrevistar a la denunciante decidieron ir a buscar a la otra protagonista y finalmente la detuvieron.

Perros rescatados Avellaneda 4500 3 Foto: Policía de Santa Fe.

La primera declaración que recogieron las autoridades indica que ambas personas mantuvieron una discusión violenta este domingo. En ese contexto, una de ellas enfrentó a la otra con un arma de fuego y después se fue a su casa. No obstante, los agentes no encontraron ningún elemento compatible con este relato cuando revisaron el domicilio.

La inspección en la zona sudoeste fue más allá de la cuestión de las amenazas. El Comando Radioeléctrico encontró a una gran cantidad de perros en mal estado, incluyendo a unos cuatro o cinco cachorros que dormían juntos.

Perros rescatados Avellaneda 4500 2 Foto: Policía de Santa Fe.

En paralelo con el trabajo de la Brigada de Rescate Animal, otros miembros de la policía se encargaron de secuestrar un cuatriciclo dentro del inmueble. El reporte preliminar señala que al vehículo le habían limado la placa con el número de registro, de modo que lo llevaron a la comisaría 21ª tras el operativo.