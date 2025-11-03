Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Policiales
Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca
Economía
Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre
Información General
Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas
Economía
Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional
Inofmración General
Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México
Economía
Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato
Política
Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: "Su estrategia fue malísima"
La Ciudad
Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal
La Ciudad
Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza
La Ciudad
Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública
Política
El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria
La Región
Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua
La Ciudad
Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
La Ciudad
Estudiantes de UTN crearon un juego con datos satelitales y la Nasa los evaluará
La Región
San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social
Economía
Grassi: el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador
Zoom
Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada
La Región
Estudiantes de Santa Fe crearon un prototipo para atender pacientes pediátricos
Política
Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores
La Región
Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años