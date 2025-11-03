Llegó el CyberMonday: cuáles son los rubros más buscados y las ofertas disponibles

Turismo, calzado, electrodomésticos, celulares y demás productos ofrecerán increíbles descuentos en uno de los momentos más esperados del año por los argentinos

El CyberMonday estará vigente desde el lunes 3 hasta el miércoles 5 de noviembre

Comenzó una nueva edición del CyberMonday , el evento online donde tiendas de múltiples rubros publican ofertas increíbles, promociones financieras y gran variedad de productos, tales como viajes, indumentaria, tecnología, accesorios y cuidado personal. Este período de beneficios entró en vigencia hoy y se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre .

Para esta ocasión, participarán más de 900 marcas adheridas a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). La entidad afirma que es un gran oportunidad para las empresas, ya que durante esta época suelen multiplicarse las ventas entre tres y cinco veces en comparación con una semana habitual.

Los compradores suelen seguir de cerca aquellos artículos que están interesados en comprar. Además de los descuentos explícitos sobre el producto, el consumidor tiene que tener en cuenta cuál es la mejor alternativa bancaria para efectuar la compra, ya que algunos bancos o billeteras pueden sumar beneficios extras como financiación en cuotas, cupones o reintegros.

Cuáles son los productos más buscados

Según las estadísticas de TikTok, los usuarios que intentarán aprovechar las oportunidades del mercado en el CyberMonday 2025 demostraron mayor interés en:

Ropa, zapatos y accesorios: 66%.

Teléfonos celulares: 51%.

Electrónicos (TV, computadoras, cámaras): 51%.

Fragancias: 39%.

Línea blanca y electrodomésticos: 33%.

Turismo: 31%.

Con respecto a los viajes, Aerolíneas Argentinas lanzó un descuento del 10% para todos los destinos y hasta 12 cuotas sin interés en vuelos nacionales. Según Google, un 19% se interesó en ese ámbito mientras que un 40% en productos para regalos a familiares y amigos con vista a las festividades de fin de año.

Los productos más buscados varían según la generación. Por ejemplo, los más jóvenes priorizaron la búsqueda de ropa y accesorios (54% y 40%), mientras que los adultos se inclinaron por el calzado (44%).

Microondas, Play Station, lavarropas y sillones fueron algunos de los más rastreados durante octubre de cara a planificar con anticipación cuáles son las mejores opciones para comprar durante esta breve temporada.