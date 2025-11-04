Falsos pasajeros asaltaron a un chofer de Uber en la zona oeste y le robaron el auto

Los ladrones amenazaron al hombre de 61 años con un arma de fuego. El vehículo quedó abandonado cerca de la autopista Rosario-Córdoba

La policía rosarina comenzó a investigar este lunes el robo a un cho fer de Uber . De acuerdo a la denuncia, pero los delincuentes le arrebataron el auto después de pedir el viaje en la zona oeste y finalmente lo descartaron en las afueras de la ciudad.

El operativo se inició a la noche con la declaración de un hombre de 61 años en inmediaciones del barrio Gráfico. En ese momento dijo que tres falsos pasajeros lo amenazaron y se llevaron su vehículo , así como algunos elementos personales.

El primer reporte indica que el conductor estaba ileso, aunque advirtió que uno de los maleantes le apuntó con un arma de fuego. Más tarde, las fuerzas de seguridad provinciales recuperaron el Ford Focus en inmediaciones de la autopista Rosario- Córdoba .

Roberto L. fue a buscar a un joven que había pedido un traslado desde el cruce de Bernheim y Manuel Ugarte. Ni bien llegó, tres muchachos se subieron y le pidieron que los llevara hasta Mendoza y calle 1610 , a pocas cuadras del enlace con avenida Circunvalación.

Uno de los pasajeros se bajó en la primera parada y volvió a subirse. Entonces pidieron que los llevaran de vuelta hasta el punto de partida, pero el viaje terminó mal.

El conductor llegó hasta Bernheim al 8900, donde uno de los ocupantes del auto lo amenazó con una arma de fuego. A continuación lo obligaron a entregar su teléfono celular y la billetera.

Después de la denuncia, el personal del Comando Radioeléctrico descubrió que los maleantes habían huido de la ciudad. Finalmente se deshicieron del auto en un descampado ubicado sobre la calle 1689, a metros de la barranca del arroyo Ludueña y al norte de la autopista a Córdoba.