Video: quiso huir en una persecución policial, derrapó y terminó internado

El joven de 20 años iba manejando una moto KTM por el parque Alem y cruzó buena parte de la ciudad antes de la caída

La persecución concluyó con el secuestro del rodado en Provincias Unidas al 3600.

Un motociclista fue internado este lunes en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) luego de una larga persecución policial . Los encargados del operativo difundieron este martes un video de la búsqueda del conductor que derrapó en el intento de huida tras desobedecer a las autoridades.

Según fuentes oficiales, el joven de 20 años recorrió casi nueve kilómetros con el fin de eludir a la Brigada Motorizada hasta que se cayó del rodado. Los médicos constataron que se encontraba fuera de peligro, pero decidieron trasladarlo al nosocomio municipal para continuar con el tratamiento de las lesiones.

El conductor fue denunciado por maniobras peligrosas con una KTM Duke de 200 centímetros cúbicos en el parque Alem . Los agentes que estaban patrullando ese sector de la zona norte quisieron identificarlo y se dio a la fuga en vez de detenerse.

Después de ignorar la orden de la policía, el motociclista intentó escapar por diferentes arterias de la ciudad este lunes a la madrugada. En algunas partes del trayecto circuló a contramano para tratar de perder a sus perseguidores. Finalmente perdió el control en el sudoeste de la ciudad y lo apresaron.

Persecución avenida Trabajadores Harris Agentes de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe protagonizaron una persecución el lunes 3 de noviembre de 2025, cuando un motociclista desobedeció la orden para frenar en avenida de los Trabajadores y pasaje Harris. El conductor derrapó en Provincias Unidas al 3600 y lo internaron. Video: Policía de Santa Fe.

El primer reporte oficial indica que el muchacho derrapó cerca de la 1.30 de la mañana en Provincias Unidas al 3600. Luego del procedimiento, el vehículo fue trasladado a la comisaría 10ª.

Uno de los agentes involucrados en el seguimiento controlado cruzó el viaducto Avellaneda hacia el sur después de la denuncia. En el camino atravesó calle San Lorenzo en sentido contrario y finalmente recorrió Provincias Unidas hasta dar con el sospechoso lesionado.

Mientras tanto, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) evaluó al joven y constató que tenía politraumatismos por la caída en inmediaciones del barrio La Lagunita. A partir de este diagnóstico, el conductor fue atendido en el Heca.