Jennifer Aniston volvió a apostar al amor: quién es Jim Curtis, el hombre que la conquistó

La actriz confirmó su romance con una tierna foto en redes sociales por el cumpleaños de su pareja

4 de noviembre 2025 · 12:03hs
Jennifer Aniston parece haber encontrado el amor nuevamente. Tras varios años sin blanquear ningún romance, la actriz compartió una fotografía junto a su nuevo novio y las redes sociales estallaron de “me gusta” y comentarios.

Desde su separación de Justin Theroux en 2018, luego de tres años de matrimonio, la estrella de Hollywood no había oficializado ninguna relación. En el pasado, Aniston fue vinculada con figuras como Vince Vaughn, Paul Sculfor y el músico John Mayer. Incluso, los rumores la relacionaron con celebridades como Pedro Pascal o Barack Obama, aunque nunca hubo confirmación.

Ahora bien, en las últimas horas, la actriz sorprendió al publicar una imagen junto a Jim Curtis, un hombre de 50 años. Si bien, ambos ya habían sido vistos durante el verano pasado paseando en barco por Mallorca, es la primera vez que la actriz lo muestra en redes sociales.

La foto de Jennifer Aniston y Jim Curtis

En su perfil de Instagram, Jennifer Aniston compartió una fotografía con su novio. “Feliz cumpleaños, mi amor", escribió la actriz de Friends junto a una imagen en balnco y negro en la que se la ve abrazada junto a Jim Curtis.

Quién es Jim Curtis, el nuevo novio de Jennifer Aniston

Jim Curtis tiene 50 años y es un hombre alejado del mundo de Hollywood, pero reconocido en redes sociales. De hecho, en su cuenta de Instagram tiene masde 700 mil seguidores.

En sus perfiles se define como “autor, conferenciante, hipnocoach y educador”. Es una figura reconocida en el ámbito del bienestar y el desarrollo personal. A lo largo de su carerra publicó dos libros: "The Stimulati Experience" (2017) y "Shift: Quantum Manifestation Guide" (2024).

En su página web, Curtis detalla. “Durante los últimos 30 años, mi misión ha sido transformar la salud y el bienestar en el mundo. Primero como emprendedor y ejecutivo en empresas como WebMD, Everyday Health, HealthCentral y el Institute for Integrative Nutrition (IIN), y ahora como autor, conferencista, hipnocoach y educador”.

Según informaron medios estadounidenses, Aniston y Curtis se conocieron a través de amigos en común en Los Ángeles. La actriz ya conocía su trabajo como influencer e incluso había leído uno de sus libros antes de conocerse personalmente.

Asimismo, se sabe que Jim Curtis a los 22 años fue diagnosticado con una enfermedad en la médula espinal, lo que lo obligó a utilizar un bastón para caminar.

