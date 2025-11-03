Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Dos mujeres de 24 y 27 años fueron detenidas en el marco de una serie de allanamientos por microtráfico de drogas en Nuevo Alberdi . Fueron identificadas como Elba Danisa G. y Macarena Nadin S., sindicadas como vinculadas a la familia Romero , de largo historial delictivo en esa zona del noroeste rosarino.

Los allanamientos fueron realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) con apoyo de grupos de irrupción de la policía provincial en viviendas ubicadas en Suárez al 2600, Matheu al 3400 y Vieytes al 3300 y al 3600 , donde tareas de inteligencia previa detectaron un punto de acopio de drogas. En ese marco se secuestraron armas de fuego y material estupefaciente en panes, fraccionado y listo para la venta.

Los procedimientos fueron encomendados por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Ignacio Hueso en el marco de una investigación por infracción a la ley de drogas. Una de las detenidas tenía pedido de captura y según los voceros consultados estaría vinculada a Carlos “Berraco” Olguín y Hernán “Lichi” Romero, sindicados líderes del denominado Clan Romero.

2025-11-03 detenidas2

Lichi Romero está apuntado como jefe de una organización a la que se le atribuye la venta minorista de drogas en Nuevo Alberdi. El año pasado fue condenado a 29 años de prisión por haber enviado a secuestrar y matar desde la cárcel a un presunto integrante de Los Monos en 2020. La víctima sobrevivió al ataque.

En ese marco en las requisas se secuestraron 729 envoltorios de cocaína listos para su venta, así como marihuana prensada en ladrillos, flores y bochas fraccionadas. También incautaron cocaína en piedras y trozos, una pistola 9 milímetros con cargador y 15 municiones, un revólver calibre 32, cinco celulares y tres chips de telefonía, municiones, balanzas de precisión, anotaciones de interés para la investigación y elementos que se emplean para el estiramiento y fraccionamiento de drogas como recortes de nylon y bicarbonato.