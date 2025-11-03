Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización

El procedimiento se realizó en barrio Piamonte, en la zona sudoeste de Rosario. Debido al tamaño y peso, el operario de la máquina tuvo que conducir hasta el Corralón.

La retroexcavadora tuvo que ser conducida por su operario hasta el corralón municipal.

Foto: Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad.

Una retroexcavadora que estaba trabajando sin ningún tipo de autorización ni permiso en un espacio público en barrio Piamonte , en la zona sudoeste de Rosario , fue remitida al corralón municipal .

Dado el tamaño y peso de la máquina, fue el propio chofer quien debió manejar hasta el depósito, siempre escoltado y controlado por agentes municipales y policiales.

La intervención se llevó cabo luego de la denuncia que hicieron vecinas y vecinos de la zona. Tras eso, el municipio, a través de la Secretaría de Control y Convivencia, intervino de inmediato montando un fuerte operativo con el acompañamiento de la policía en el lugar. De esta forma se pudo actuar in situ.

El procedimiento se efectuó sin impedimentos, se labró el acta de infracción del caso y el enorme vehículo fue derivado al corralón.

En tanto, todas las actuaciones ya fueron remitidas al Tribunal de Faltas, que deberá decidir ahora cuáles son las sanciones que se impondrán.

“No podemos admitir este tipo de situaciones, que muestra un enorme desprecio por las normativas vigentes y el espacio público. Los vecinos denunciaron y pudimos actuar muy rápido y sin inconvenientes. Vamos a seguir actuando con la firmeza que corresponden a casos de este tipo”, destacó el secretario de Control, Diego Herrera.