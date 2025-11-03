La Capital | El Mundo | activista

Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989

El reclamo de Chow Hang-tung fue denegado y podría enfrentar una pena de 10 años de prisión por incitación a la subversión

3 de noviembre 2025 · 22:41hs
Un tribunal de Hong Kong rechazó el pedido de una activista de anular su imputación por incitación a la subversión, luego de que en 2021 organizara una vigilia en conmemoración de la represión del movimiento prodemocrático chino en la Plaza Tiananmen en 1989.

Chow Hang-tung, acusada junto con otros dos exlíderes del grupo, Albert Ho y Lee Cheuk-yan, podría enfrentar una pena de 10 años de prisión.

Su caso fue presentado bajo una ley de seguridad nacional impuesta por Beijing en 2020 para sofocar las masivas protestas antigubernamentales de 2019. Se acusó al trío de incitar a otros a desafiar el liderazgo del Partido Comunista por medios ilegales.

Chow, que es abogada y se defiende a sí misma, argumentó que la acusación era inaceptablemente amplia y vaga porque las autoridades no especificaron un medio ilegal. Denunció que el proceso equivale a una “acusación para cualquier cosa”. El juez Alex Lee alegó durante la audiencia que el cargo era amplio, pero no impreciso.

El fiscal Ned Lai argumentó que los medios ilegales significaban aquellos contrarios a la Constitución china, que estipula que el liderazgo del partido es la característica definitoria del socialismo chino y que atentar contra el sistema socialista está prohibido.

El panel de tres jueces, aprobado por el gobierno para supervisar el caso, falló en contra de Chow. Lee declaró que el panel emitirá una opinión en enero.

Chow se mostró tranquila al conocer la decisión y sonrió antes de salir de la sala del tribunal.

Embed - Qué pasó en Tiananmen

La vigilia de Tiananmen, organizada por la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Democráticos Patrióticos de China, fue la única conmemoración pública a gran escala de la represión de 1989 en China durante décadas, hasta que las autoridades la prohibieron en 2020, citando medidas antipandémicas.

El grupo enfrentó una creciente presión cuando la Policía abrió una investigación y lo acusó de ser un agente extranjero. El grupo rechazó las acusaciones y se negó a cooperar. Chow, Ho y Lee fueron posteriormente acusados de violaciones de la ley de seguridad nacional.

Chow y otros dos miembros centrales del grupo fueron condenados en 2023 por no proporcionar información a las autoridades y recibieron una sentencia de cuatro meses y medio cada uno. Pero, en marzo, un tribunal anuló las condenas marcando una rara victoria judicial para los activistas prodemocráticos de la ciudad.

Desde que se levantaron las restricciones impuestas por la pandemia, el parque donde anteriormente se celebraba la vigilia fue ocupado en el aniversario de Tiananmen por una feria que ofrece comida y productos chinos.

Fernando Cheung, portavoz de Amnistía Internacional Hong Kong en el extranjero, indicó que la decisión del tribunal muestra que las autoridades están “utilizando el concepto excesivamente amplio de seguridad nacional para suprimir la libertad de expresión con impunidad”.

“Conmemorar la represión de Tiananmen nunca debió haber sido sometido a juicio”, dijo, y pidió la liberación de los detenidos además de llamar a ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.

