Quedó preso un policía imputado por un operativo falso cerca de un búnker

El oficial Diego Raúl Retamozo fue acusado de privar de la libertad de manera ilegítima a un joven que había comprado drogas en la zona oeste

Un policía de Rosario quedó preso al ser imputado por irregularidades en sus deberes de funcionario público ante maniobras que lo ligan a un punto de venta de drogas. Lo acusaron por un procedimiento ilegal contra un joven al que había detenido en la vía pública, cerca de un búnker.

El oficial Diego Raúl Retamozo , de 36 años, quedó en prisión preventiva hasta enero próximo . El fiscal Amilcar Bernardi lo señaló como autor de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad.

En la audiencia celebrada este domingo ante la jueza María Trinidad Chiabrera se expuso la acusación contra el agente que había participado de un procedimiento irregular el pasado 10 de octubre. En esa ocasión un joven había sido detenido con un arma y drogas , por lo que fue imputado, pero luego se supo que el oficial adulteró el operativo.

Operativo en un búnker

Iván C., de 22 años, había sido arrestado en los alrededores de un punto de venta de drogas de la zona de Viamonte y Avellaneda. Cuatro días después fue imputado y en ese marco le atribuyeron tener en su poder un subfusil calibre 22, pastillas de éxtasis y tussi.

El policía a cargo del operativo informó a la Fiscalía que lo había aprehendido tras la denuncia de un vecino que lo había visto manipular el arma en la vía pública. Pero esta versión fue negada por la defensa del joven, lo que llevó a comprobar que no había sacado el arma del auto.

La sospecha de los investigadores es que el oficial Retamozo tenía vínculos con los administradores del punto de venta de drogas. En ese contexto incriminó al joven que previamente había tenido un altercado con los encargados del búnker.

Policía preso

De acuerdo a la acusación del fiscal Bernardi, el policía interceptó al joven sin fundamentos. En ese marco brindó, mediante llamada telefónica, los resultados de la requisa ilegal con el fin de lograr una orden de detención mediante engaño.

Las maniobras del policía continuaron con la manipulación del acta de procedimiento, en la que introdujo datos falsos con el fin de darle apariencia de legalidad a su accionar. La Fiscalía indicó que Retamozo insertó una declaración con información falsa.

Por ese motivo, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó al detenido por incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad. La jueza Chiabrera la prisión preventiva hasta el próximo 3 de enero.