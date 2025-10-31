La Capital | Política | Guillermo Francos

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

El presidente aceptó la renuncia de Francos y confirmó que desde el lunes su lugar será ocupado por el vocero de la Casa Rosada

31 de octubre 2025 · 21:33hs
Guillermo Francos deja de ser jefe de Gabinete nacional.

Guillermo Francos deja de ser jefe de Gabinete nacional.

Tras una semana cargada de especulaciones y rumores de cambios en los ministerios nacionales, este viernes por la noche Guillermo Francos presentó su renuncia como jefe de Gabinete. El presidente Javier Milei aceptó la dimisión y confirmó que desde el lunes lo reemplazará Manuel Adorni, hasta ahora vocero presidencial.

"Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre", comienza el comunicado de Francos publicado en sus redes sociales. Tras agradecerle a Milei "la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno", dijo que fue "un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso".

"Por extraña coincidencia —agregó— mi primer acto como ministro del Interior y mi último como jefe de Gabinete fueron reunir a los gobernadores de las provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1984412990918066178&partner=&hide_thread=false

Manuel Adorni, nuevo jefe de Gabinete

Desde la Oficina del Presidente confirmaron que Javier Milei aceptó la renuncia de Francos y tras agradecerle "su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas", confirmó que en su reemplazo asumirá Manuel Adorni, hasta ahora vocero presidencial.

De esta forma, Adorni no ocupará la banca de legislador porteño en diciembre, cargo al que accedió tras ganar en mayo pasado las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1984413898766717310&partner=&hide_thread=false

Casi 100 mil porteños eligieron nuestra propuesta, aseveró Martín Lousteau.

Habló el escrutinio definitivo: Martín Lousteau fue electo diputado por Caba

Milei y Macri volverán a verse cara a cara después de las elecciones del domingo pasado.

Milei y Macri finalmente cenarán este viernes en la Quinta de Olivos

El diputado provincial Miguel Rabbia, autor del proyecto contra las adicciones.

Proponen educar en la prevención de adicciones desde las escuelas

Cristina Kirchner publicó un extenso comunicado en el que criticó la estrategia electoral del gobernador Axel Kicillof.

Cristina criticó a Kicillof tras la derrota en las elecciones: "Fue un error político desdoblar"

