Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

El homicidio sucedió anoche en Gobernador Luciano Molinas al 3900 (ex 1818). Tras una denuncia al 911, la Policía halló a la víctima tirada en la calle con gravísimas heridas

4 de noviembre 2025 · 07:40hs
El joven baleado en la zona sudoeste murió mientras era asistido en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez

El joven baleado en la zona sudoeste murió mientras era asistido en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez

Un nuevo crimen se registró en Rosario. Un joven de 22 años fue baleado anoche en la zona sudoeste en circunstancias que no pudieron ser esclarecidas hasta el momento. La víctima pudo ser trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), pero falleció en los primeros minutos de este martes, indicaron fuentes oficiales.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente que derivó en un nuevo homicidio en Rosario se registró alrededor de las 22.10 de ayer lunes, en Gobernador Luciano Molinas al 3900 (ex pasaje 1818).

Voceros oficiales indicaron que una denuncia a la Central de Emergencias 911 alertó a la Policía sobre la presencia en el lugar de una persona herida de arma de fuego. Cuando los efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar hallaron a un hombre tendido en el piso con un impacto de bala en el cráneo, pero aún con vida.

Cómo fue el traslado del joven herido al Heca

Ante esa situación, se convocó a personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), que trasladó al hombre herido hacia el Heca. Según el informe que trascendió del efector, la víctima presentaba múltiples heridas múltiples y en los primeros minutos de hoy falleció.

>> Leer más: Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en un asentamiento de la zona sur

La víctima fue identificada como Marcelo Ezequiel Ledesma y tenía 22 años. Según las fuentes, la Policía levantó en el lugar donde ocurrió el hecho tres vainas servidas. La investigación del crimen quedó a cargo del fiscal Lisandro Artacho, del Equipo Fiscal Transitorio de Violencias Altamente Lesivas.

