Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días

Delincuentes ingresaron anoche en el edificio ubicado en Cafferata al 2600 donde funcionan dos instituciones. "Estamos cansados y angustiados", dijo la directora.

3 de noviembre 2025 · 08:53hs
Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La escuela ubicada en Cafferata al 2600, en barrio San Francisquito, amaneció este lunes con una desagradable noticia. Delincuentes volvieron a ingresar al inmueble y robaron gran parte del cableado de energía. Las consecuencias: el edificio quedó sin luz y por lo tanto no se dictarán clases ni tampoco funcionará el comedor al que asisten 350 chicos y chicas del barrio. Este fue el cuarto robo que sufrió el establecimiento en cuestión de diez días.

En el edificio funcionan dos escuelas: la primaria San José 1.115 y la secundaria San Francisquito 2.076. Según contaron vecinos y los propios docentes, el lugar fue blanco de cuatro hechos de inseguridad. El objetivo de los ladrones en esta última oportunidad fueron los cables de 16 milímetros con los que también se alimentan a las salas de informática.ç

Andrea Maltaneres, la directora de la escuela San José, afirmó a LT8: “Estamos cansados y angustiados de los reiterados robos. Hicimos un esfuerzo muy grande por el primer robo fue en la noche del viernes antes de las elecciones. Pusimos los pocos recursos que tenemos en la escuela, gracias al aporte de las familias por cooperadora”.

“Nos robaron el viernes y el sábado antes de las elecciones, el lunes siguiente y el último fue esta madrugada. Arrancaron los cables de la bajada de luz. Nos dejaron a oscuras, sin internet, sin cámaras de vigilancia, sin agua porque no funcionan las bombas y con muchas dificultades para brindar el servicio de comedor, que hoy que no podrá funcionar. Acá damos 350 raciones de comida”, afirmó la docente.

Muy triste por lo ocurrido anoche, Andrea sostuvo: “Creemos que hay personas que nos odian a nosotros y a la parroquia. Nosotros sufrimos el cuarto robo, pero para la parroquia fue el segundo. Eso implica que no podamos hacer nada. Hubo que celebrar misa con luces led. Llevar la mercadería del comedor para que no se ponga en mal estado a frezzers del personal directivo y de la ecónoma”.

“Tenemos un montón de complicaciones que nos impiden seguir. En el último arreglo gastamos un millón de pesos. El ministerio de Educación ha prometido reponer ese dinero a través de un fondo, son todos trámites burocráticos que llevan su tiempo y hay que tener el dinero para poder reparar. Los cables que necesita la escuela son de 16 milímetros. La EPE no cubre esos costos, tuvimos que afrontar nosotros”, agregó.

Con relación a cuándo se normalizarían las actividades en la escuela, Andrea no supo dar precisiones: “Hoy nos vamos a reunir para ver qué obra podemos hacer para estar más seguros. Nadie nos puede dar seguridad. El sábado previo a las elecciones pagamos un servicio de seguridad privada para que se pudieran hacer las elecciones. Eso nos costó 100 mil pesos. Esta es una escuela humilde, que da lo mejor porque tiene un equipo docente excelente y es un oasis dentro de un barrio violento”.

