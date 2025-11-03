La Capital | Política | gabinete

Gabinete renovado: Milei presidió la primera reunión con sus ministros tras los cambios

Con la incorporación de Diego Santilli y el pase de Manuel Adorni a jefe de gabinete, el equipo se encontró este lunes en la Casa Rosada

3 de noviembre 2025 · 11:57hs
Con la incorporación de Santilli y el pase de Adorni

Con la incorporación de Santilli y el pase de Adorni, el gabinete de Milei se reunió en Casa Rosada este lunes

Tras un fin de de semana de cambios en el gabinete de Javier Milei, el equipo de funcionarios del presidente tuvo este lunes a la mañana su primera reunión en la Casa Rosada. Diego Santilli comenzó su gestión y Manuel Adorni asumió un nuevo rol en el Poder Ejecutivo.

En un gesto inaugural de la segunda parte de gestión, el jefe del Estado argentino recibió a los funcionarios en el Salón Eva Perón. Ya dejaron sus puestos Guillermo Francos, ex jefe de gabinete, Gerardo Werthein, excanciller y Lisandro Catalán, que tuvo un fugaz paso por el Ministerio del Interior.

Además del presidente, Adorni y Santilli también estuvieron presentes Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).

>> Leer más: Manuel Adorni asumirá este lunes y arranca una nueva etapa en el gabinete nacional

También dieron el presente las secretarias Karina Milei (general de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica). El encuentro comenzó pasadas las 9:30 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.

Adorni y Santill, funcionarios con puestos clave en el nuevo gabinete

La designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, reemplazando a Guillermo Francos, se posiciona como el cambio más importante entre los funcionarios del gobierno nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmilei/status/1985353958534381593?s=48&partner=&hide_thread=false

Semanas de especulaciones rondaron sobre el funcionario saliente, que el viernes por la noche presentó su renuncia a través de redes sociales. Luego lo hizo Lisandro Catalán al dejar el Ministerio del Interior. Dos puestos clave en la relación con los gobernadores.

>> Leer más: Santilli habló de su agenda como ministro del Interior: presupuesto, reforma laboral y fiscal y nuevo código penal

Horas más tarde de la renuncia de Francos, el nombre de Manuel Adorni ya estaba instalado como reemplazo. Finalmente, el vocero presidencial y legislador electo para la Ciudad de Buenos Aires aceptó el ofrecimiento y asumió como jefe de Gabinete.

Cambio de nombres y de agenda

Tras la renuncia de Catalán, el presidente Javier Milei nombró a Diego Santilli, histórico dirigente del PRO y recientemente electo diputado nacional, como nuevo ministro del Interior, un rol con marcada relevancia, sobre todo en cuanto al diálogo con las provincias.

Este lunes, el legislador saliente hizo su primera declaración pública tras el nombramiento. Reveló cómo fue su reunión con el presidente luego de ser designado al frente de la cartera y se refirió a los ejes centrales de su agenda: presupuesto, reforma laboral y fiscal y el nuevo Código Penal. También puso en valor el diálogo con los gobernadores.

Por otro lado, el próximo 10 de diciembre habrá otra sangría de ministros con la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri. La primera asumirá una banca en el Senado de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el segundo ganó las elecciones para ser diputado nacional por Mendoza.

Noticias relacionadas
Manuel Adorni se suma al gabinete de ministros de Javier Milei.

Manuel Adorni asumirá este lunes y arranca una nueva etapa en el gabinete nacional

Manuel Adorni se suma al gabinete de ministros de Javier Milei.

Manuel Adorni asumirá este lunes y arranca una nueva etapa en el gabinete nacional

Lisandro Catalán renunció como ministro del Interior.

Cambios en el gabinete: Lisandro Catalán dejó el Ministerio del Interior

milei haria reuniones de gabinete en las provincias, incluyendo santa fe

Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Lo último

Medida inédita: Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger los recursos del Paraná

Medida inédita: Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger los recursos del Paraná

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro golpe a las superbacterias

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

Medida inédita: Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger los recursos del Paraná

La medida tendrá vigencia por un año y busca poner un freno a la depredación del recurso ictícola. Solo se permitirá el acopio destinado al mercado interno y el proveniente de la acuicultura.
Medida inédita: Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger los recursos del Paraná
Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro golpe a las superbacterias

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Pullaro destacó el cambio de actitud del presidente Milei y el nuevo gabinete nacional
Política

Pullaro destacó el "cambio de actitud" del presidente Milei y el nuevo gabinete nacional

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker
Policiales

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina
Información general

Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días
LA CIUDAD

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Ovación
Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1
Ovación

Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1

Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1

Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

Policiales
Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker
Policiales

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

La Ciudad
Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro golpe a las superbacterias

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Cómo estará el tiempo durante la Fiesta de las Colectividades este año

Cómo estará el tiempo durante la Fiesta de las Colectividades este año

Colectividades en Rosario: cuándo arranca el Encuentro y Fiesta Nacional 2025

Colectividades en Rosario: cuándo arranca el Encuentro y Fiesta Nacional 2025

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos
Policiales

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior
Política

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores
POLICIALES

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli
Política

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda
La Región

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017
La Ciudad

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca
Policiales

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre
Economía

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas
Información General

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional
Economía

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México
Inofmración General

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato
Economía

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: Su estrategia fue malísima
Política

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: "Su estrategia fue malísima"

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal
La Ciudad

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza
La Ciudad

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública
La Ciudad

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria
Política

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria