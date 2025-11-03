Gabinete renovado: Milei presidió la primera reunión con sus ministros tras los cambios

Con la incorporación de Diego Santilli y el pase de Manuel Adorni a jefe de gabinete, el equipo se encontró este lunes en la Casa Rosada

Tras un fin de de semana de cambios en el gabinete de Javier Milei , el equipo de funcionarios del presidente tuvo este lunes a la mañana su primera reunión en la Casa Rosada. Diego Santilli comenzó su gestión y Manuel Adorni asumió un nuevo rol en el Poder Ejecutivo.

En un gesto inaugural de la segunda parte de gestión, el jefe del Estado argentino recibió a los funcionarios en el Salón Eva Perón . Ya dejaron sus puestos Guillermo Francos , ex jefe de gabinete, Gerardo Werthein , excanciller y Lisandro Catalán , que tuvo un fugaz paso por el Ministerio del Interior.

Además del presidente, Adorni y Santilli también estuvieron presentes Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa).

También dieron el presente las secretarias Karina Milei (general de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica). El encuentro comenzó pasadas las 9:30 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.

Adorni y Santill, funcionarios con puestos clave en el nuevo gabinete

La designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, reemplazando a Guillermo Francos, se posiciona como el cambio más importante entre los funcionarios del gobierno nacional.

— Javier Milei (@JMilei) November 3, 2025

Semanas de especulaciones rondaron sobre el funcionario saliente, que el viernes por la noche presentó su renuncia a través de redes sociales. Luego lo hizo Lisandro Catalán al dejar el Ministerio del Interior. Dos puestos clave en la relación con los gobernadores.

Horas más tarde de la renuncia de Francos, el nombre de Manuel Adorni ya estaba instalado como reemplazo. Finalmente, el vocero presidencial y legislador electo para la Ciudad de Buenos Aires aceptó el ofrecimiento y asumió como jefe de Gabinete.

Cambio de nombres y de agenda

Tras la renuncia de Catalán, el presidente Javier Milei nombró a Diego Santilli, histórico dirigente del PRO y recientemente electo diputado nacional, como nuevo ministro del Interior, un rol con marcada relevancia, sobre todo en cuanto al diálogo con las provincias.

Este lunes, el legislador saliente hizo su primera declaración pública tras el nombramiento. Reveló cómo fue su reunión con el presidente luego de ser designado al frente de la cartera y se refirió a los ejes centrales de su agenda: presupuesto, reforma laboral y fiscal y el nuevo Código Penal. También puso en valor el diálogo con los gobernadores.

Por otro lado, el próximo 10 de diciembre habrá otra sangría de ministros con la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri. La primera asumirá una banca en el Senado de la Nación por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el segundo ganó las elecciones para ser diputado nacional por Mendoza.