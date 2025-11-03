Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Sarmiento le sacó un punto a Newell's con su empate ante Platense, y zafó por los promedios. Y Huracán ganó en Florencio Varela y sueña con clasificar a octavos

Sarmiento celebra el 1 a 0 ante Platense, que lo igualaría en adicional. Zafó por promedios.

Todos los que están complicados por el descenso y que estaban igual o peor que Newell's en la tabla general, sumaron. Este lunes lo hizo Sarmiento , que ahora quedó un punto arriba, pero pudieron ser tres. Mientras, el próximo rival leproso, Huracán , se recuperó en Florencio Varela y aún puede entrar a 8º del Clausura.

Sarmiento inició la fecha con los mismos puntos que Newell's, 30, pero en su visita a Platense sacó un punto importante. Claro que un poco de bronca le debe haber quedado, porque ganaba con el gol de Gabriel Díaz a los 72' y el campeón lo igualó a los 91' con Ronaldo Martínez.

Ahora Sarmiento quedó con 31 puntos lo mismo que Atlético Tucumán y Banfield (juega a la noche del lunes, el clásico ante Lanús), 1 más que Newell's y Talleres. Tres más que Godoy Cruz y 4 más que San Martín de San Juan y Aldosivi.

Y el club de Junín tuvo otra buena noticia: ya no puede descender por promedio. Es que tiene 1,000 (112/112) y lo peor que puede pasarle si pierde los dos partidos es quedar con 0,982, un promedio que no pueden superar juntos los sanjuaninos y marplatenses, ya que se enfrentan en la última fecha.

>>Leer más: El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó en la lucha por la permanencia

Y Huracán se ilusiona de nuevo

Ahora, el sábado a las 19.15 en el Ducó, Newell's se medirá con Huracán que no venía bien pero este lunes obtuvo un gran triunfo en su visita a Defensa y Justicia. Fue 3 a 1 que lo dejó octavo y clasificado a los octavos, aunque eso se modificaba a la noche, cualquiera fuera el resultado de Belgrano-Tigre.

Luciano Giménez abrió la cuenta a los 19' en Varela y Abiel Osorio lo igualó a los 2' del complemento. Ahí fue expulsado el defensor Alexis Soto en Defensa y el equipo del cuestionado Frank Kudelka volvió a sacar diferencia, que fueron definitivas.

Leandro Lescano puso el 2 a 1 a los 27' de esa segunda mitad y el exleproso Matko Miljevic estableció el tercero a los 37'.