Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Sarmiento le sacó un punto a Newell's con su empate ante Platense, y zafó por los promedios. Y Huracán ganó en Florencio Varela y sueña con clasificar a octavos

3 de noviembre 2025 · 19:50hs
Sarmiento celebra el 1 a 0 ante Platense

Sarmiento celebra el 1 a 0 ante Platense, que lo igualaría en adicional. Zafó por promedios.

Todos los que están complicados por el descenso y que estaban igual o peor que Newell's en la tabla general, sumaron. Este lunes lo hizo Sarmiento, que ahora quedó un punto arriba, pero pudieron ser tres. Mientras, el próximo rival leproso, Huracán, se recuperó en Florencio Varela y aún puede entrar a 8º del Clausura.

Sarmiento inició la fecha con los mismos puntos que Newell's, 30, pero en su visita a Platense sacó un punto importante. Claro que un poco de bronca le debe haber quedado, porque ganaba con el gol de Gabriel Díaz a los 72' y el campeón lo igualó a los 91' con Ronaldo Martínez.

Ahora Sarmiento quedó con 31 puntos lo mismo que Atlético Tucumán y Banfield (juega a la noche del lunes, el clásico ante Lanús), 1 más que Newell's y Talleres. Tres más que Godoy Cruz y 4 más que San Martín de San Juan y Aldosivi.

Y el club de Junín tuvo otra buena noticia: ya no puede descender por promedio. Es que tiene 1,000 (112/112) y lo peor que puede pasarle si pierde los dos partidos es quedar con 0,982, un promedio que no pueden superar juntos los sanjuaninos y marplatenses, ya que se enfrentan en la última fecha.

>>Leer más: El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó en la lucha por la permanencia

Y Huracán se ilusiona de nuevo

Ahora, el sábado a las 19.15 en el Ducó, Newell's se medirá con Huracán que no venía bien pero este lunes obtuvo un gran triunfo en su visita a Defensa y Justicia. Fue 3 a 1 que lo dejó octavo y clasificado a los octavos, aunque eso se modificaba a la noche, cualquiera fuera el resultado de Belgrano-Tigre.

Luciano Giménez abrió la cuenta a los 19' en Varela y Abiel Osorio lo igualó a los 2' del complemento. Ahí fue expulsado el defensor Alexis Soto en Defensa y el equipo del cuestionado Frank Kudelka volvió a sacar diferencia, que fueron definitivas.

Leandro Lescano puso el 2 a 1 a los 27' de esa segunda mitad y el exleproso Matko Miljevic estableció el tercero a los 37'.

