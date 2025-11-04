La Capital | Ovación | Mundial

Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

El equipo dirigido por Diego Placente venció a Bélgica en la primera jornada y afrontará su segundo partido de la fase de grupos

4 de noviembre 2025 · 11:11hs
La selección argentina empezó el Mundial sub-17 con triunfo frente a Bélgica.

La selección argentina empezó el Mundial sub-17 con triunfo frente a Bélgica.

La selección argentina sub-17 arrancó con el pie derecho en la fase de grupos del Mundial sub-17 de Qatar 2025, con una ajustada victoria 3-2 frente a Bélgica en un apasionante encuentro. El equipo dirigido por Placente remontó el partido y se llevó los tres puntos, para empezar su sueño de ir por el título.

Este nuevo campeonato del mundo trae la oportunidad de seguir conociendo a las promesas del fútbol argentino, así como también a los jóvenes con ascendencia albiceleste que nacieron en el extranjero. El arquero José Castelau de Roa (Real Madrid), nacido en España, y Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), nacido en Alemania, son los dos casos de juveniles que eligieron vestir la celeste y blanca en este torneo.

Entre ellos, Ramiro Tulian, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel se mostraron con gol en el debut, pero entre ellos también apareció Jerónimo Gómez Mattar, quien ya hizo su estreno absoluto con la primera de Newell's e incluso portó la cinta de capitán en más de una oportunidad.

Cabe destacar que la Albiceleste buscará la primera Copa del Mundo de esta categoría en su historia, ya que nunca logró coronarse campeón, a diferencia de los seis títulos obtenidos en la categoría sub-20. Además, Argentina sabe de festejos en Qatar, hecho que no pasa por alto para los juveniles argentinos que buscarán replicar el logro obtenido por la mayor en 2022.

Embed - ¡#ARGENTINA GANÓ un PAR-TI-DA-ZO ante #BÉLGICA en EL DEBUT! | Argentina 3–2 Bélgica | Resumen

¿Cuándo se juega Argentina vs Túnez?

El partido entre la Argentina y Túnez por la fase de grupos del Mundial de Qatar sub-17 se jugará este jueves 6 de noviembre a las 10.30hs (hora en Argentina) en la cancha 5 de la Aspire Academy de Doha, Qatar.

>>Leer más: Lisandro Sacripanti: "En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas"

En tanto, la Albiceleste cerrará su participación en el grupo D frente a Fiyi el próximo domingo 9 de noviembre a las 9.30 en el mismo complejo de Qatar.

Cómo ver en vivo Argentina-Túnez

El partido será transmitido en Argentina por la señales de la TV Pública y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentro Play, Flow y Directv Go.

