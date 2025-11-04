Mundial sub-17: día, horario y TV para la presentación Argentina frente a Túnez

El equipo dirigido por Diego Placente venció a Bélgica en la primera jornada y afrontará su segundo partido de la fase de grupos

La selección argentina sub-17 arrancó con el pie derecho en la fase de grupos del Mundial sub-17 de Qatar 2025 , con una ajustada victoria 3-2 frente a Bélgica en un apasionante encuentro. El equipo dirigido por Placente remontó el partido y se llevó los tres puntos, para empezar su sueño de ir por el título.

Este nuevo campeonato del mundo trae la oportunidad de seguir conociendo a las promesas del fútbol argentino , así como también a los jóvenes con ascendencia albiceleste que nacieron en el extranjero . El arquero José Castelau de Roa (Real Madrid), nacido en España, y Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), nacido en Alemania , son los dos casos de juveniles que eligieron vestir la celeste y blanca en este torneo.

Entre ellos, Ramiro Tulian, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel se mostraron con gol en el debut, pero entre ellos también apareció Jerónimo Gómez Mattar, quien ya hizo su estreno absoluto con la primera de Newell's e incluso portó la cinta de capitán en más de una oportunidad.

Cabe destacar que la Albiceleste buscará la primera Copa del Mundo de esta categoría en su historia , ya que nunca logró coronarse campeón, a diferencia de los seis títulos obtenidos en la categoría sub-20. Además, Argentina sabe de festejos en Qatar , hecho que no pasa por alto para los juveniles argentinos que buscarán replicar el logro obtenido por la mayor en 2022.

Embed - ¡#ARGENTINA GANÓ un PAR-TI-DA-ZO ante #BÉLGICA en EL DEBUT! | Argentina 3–2 Bélgica | Resumen

¿Cuándo se juega Argentina vs Túnez?

El partido entre la Argentina y Túnez por la fase de grupos del Mundial de Qatar sub-17 se jugará este jueves 6 de noviembre a las 10.30hs (hora en Argentina) en la cancha 5 de la Aspire Academy de Doha, Qatar.

>>Leer más: Lisandro Sacripanti: "En Eslovenia me negué a rescindir y me mandaron con los judocas"

En tanto, la Albiceleste cerrará su participación en el grupo D frente a Fiyi el próximo domingo 9 de noviembre a las 9.30 en el mismo complejo de Qatar.

Cómo ver en vivo Argentina-Túnez

El partido será transmitido en Argentina por la señales de la TV Pública y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentro Play, Flow y Directv Go.