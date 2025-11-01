La Capital | Política | Mauricio Macri

Macri consideró "desacertada" la salida de Francos y admitió diferencias con Milei en Olivos

El exmandatario reveló que no lograron ponerse de acuerdo en la cena con el presidente para reforzar los equipos de cara a esta segunda etapa de gobierno

1 de noviembre 2025 · 19:46hs
El presidente Javier Milei invitó a cenar a Mauricio Macri a la Quinta de Olivos.

El presidente Javier Milei invitó a cenar a Mauricio Macri a la Quinta de Olivos.

El expresidente Mauricio Macri consideró "desacertada" la renuncia de Guillemo Francos de la jefatura de Gabinete de ministros y reveló que no lograron ponerse de acuerdo con el presidente Javier Milei para reforzar los equipos de cara a esta segunda etapa de gobierno, en el marco de la cena celebrada este viernes por la noche en la Quinta de Olivos.

Macri expresó una extensa reflexión en su cuenta oficial de X, donde agradeció la invitación del mandatario nacional, pero aprovechó para zanjar claras discrepancias respecto a la salida de Francos, quien dimitió al cargo que ocupaba mientras transcurría la cena en la quinta presidencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1984744462061322385&partner=&hide_thread=false

Guillermo Francos, un hombre con capacidad y equilibrio

El exmandatario considera al jefe de Gabinete saliente como "un hombre con capacidad y equilibrio", que fue reemplazado por otro sin experiencia en el cargo. "No parece ser una buena noticia", opinió Macri.

También mencionó la posibilidad de sustituir a Francos por "otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de condicción". Lo decía en alusión al presidente de YPF, Horacio Marín, quien a su entender reúne todas esas condiciones.

Macri y Francos

Es por eso que consideró "desacertada" la salida de Francos y apuntó que ese alejamiento "se suma a las conocidas disputas internas del gobierno, claves en a hoja de ruta del futuro".

Por último, lamentó esta situación dentro de la CasaRosada ante la "oportunidad histórica" en la que se encuentra el país a partir del "apoyo inédito" de Estados Unidos y la revalidación de la gente en las urnas el pasado domingo.

El texto de Macri en X

Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo.

La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia.

Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa.

>>Leer más: Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria de gobernadores a la Casa Rosada

El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia.

A esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro.

Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar.

Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país.

Noticias relacionadas
Manuel Adorni se suma al gabinete de ministros de Javier Milei.

Manuel Adorni asumirá este lunes y arranca una nueva etapa en el gabinete nacional

La modelo recibió el respaldo de Amalia Granata tras su salto a la política.

Granata defendió a Virginia Gallardo: "No veo críticas a personas condenadas"

Manuel Adorni cambia de función con el aval del primer mandatario.

Manuel Adorni, nuevo jefe de Gabinete: "Profundizar las reformas será prioridad"

con la disrupcion a milei le fue bien. ¿para que cambiar?

Con la disrupción a Milei le fue bien. ¿Para qué cambiar?

Ver comentarios

Las más leídas

Newells, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newell's, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newells cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Lo último

Después del otoño tardío, ahora las hormigas anticipan un verano muy caluroso

Después del "otoño tardío", ahora las hormigas anticipan un verano "muy caluroso"

Macri consideró desacertada la salida de Francos y admitió diferencias con Milei en Olivos

Macri consideró "desacertada" la salida de Francos y admitió diferencias con Milei en Olivos

Agustín Canapino no saca el pie del acelerador en el Turismo Carretera y se quedó con la pole en Paraná

Agustín Canapino no saca el pie del acelerador en el Turismo Carretera y se quedó con la pole en Paraná

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

La actividad será el lunes 3 de noviembre y participarán grupos de Granadero Baigorria, Timbúes y Alcorta. En lo que va del año ya se realizaron seis encuentros
Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
El tiempo en Rosario: un domingo para disfrutar a pleno la Maratón La Capital
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un domingo para disfrutar a pleno la Maratón La Capital

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa
La Ciudad

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador
Economía

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newell's, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newells cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Newells tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

Newell's tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

Ovación
Víctor Cuesta y el presente de Newells: En este momento complicado y difícil, se vio una mejora

Por Hernán Cabrera
Ovación

Víctor Cuesta y el presente de Newell's: "En este momento complicado y difícil, se vio una mejora"

Víctor Cuesta y el presente de Newells: En este momento complicado y difícil, se vio una mejora

Víctor Cuesta y el presente de Newell's: "En este momento complicado y difícil, se vio una mejora"

Duendes impuso autoridad en el complemento y sacó el primer boleto a la final del Regional del Litoral

Duendes impuso autoridad en el complemento y sacó el primer boleto a la final del Regional del Litoral

Alerta roja en Newells: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Policiales
Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

La Ciudad
Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
La Ciudad

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles

El tiempo en Rosario: un domingo para disfrutar a pleno la Maratón La Capital

El tiempo en Rosario: un domingo para disfrutar a pleno la Maratón La Capital

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista
Economía

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario
La Ciudad

Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus
Economía

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre
Economía

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
Salud

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo
La Ciudad

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia
LA CIUDAD

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera
Policiales

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Habló el escrutinio definitivo: Martín Lousteau fue electo diputado por Caba
Política

Habló el escrutinio definitivo: Martín Lousteau fue electo diputado por Caba

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez
Negocios

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones
Economía

Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios
Política

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Nadie las tiene en cuenta, pero las hormigas anticiparon el otoño en medio de la primavera

Por Matías Petisce
La Ciudad

Nadie las tiene en cuenta, pero las hormigas anticiparon el otoño en medio de la primavera

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste
Policiales

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 
POLICIALES

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección