Colapsó una torre medieval en Roma y un trabajador continuaba atrapado

Cuando los rescatistas intentaron acercarse a la víctima se produjeron nuevos derrumbes. La torre se encuentra muy cerca del Coliseo

Los bomberos intentaban rescatar a un trabajador que llevaba largas horas atrapado bajo los escombros de una torre medieval que colapsó parcialmente el lunes durante una restauración en el corazón de Roma. El incidente dejó gravemente herido a otro obrero.

Los rescatistas enfrentaron una tarea compleja ya que la estructura continuaba cediendo cuando intentaban acercarse al hombre atrapado, en la ventana del tercer piso. La víctima seguiría con vida, estimaron. Otro intento con dos escaleras también fue abortado, y se envió un dron para intentar localizarlo con precisión.

Los bomberos levantaron en una grúa tubos gigantes para succionar escombros desde la ventana del segundo piso cerca del anochecer y continuaron el trabajo durante la noche.

La Torre dei Conti se encuentra a pasos de los Foros Imperiales, junto al Foro de Augusto, y a unos 400 metros del Anfiteatro Flavio, más conocido como el Coliseo Romano.

El principal funcionario de seguridad de Roma, el prefecto Lamberto Giannini, dijo que había “señales de vida” del trabajador atrapado y que los bomberos habían logrado darle alguna protección durante un intento de rescate anterior.

Tres trabajadores fueron rescatados ilesos después del colapso inicial al mediodía, dijo el portavoz de los bomberos, Luca Cari. Otro trabajador, de 64 años, fue hospitalizado en estado crítico.

“Será una operación muy larga. Debemos tratar de salvar a esta persona al mismo tiempo que mitigamos los enormes riesgos para quienes están tratando de salvarlo”, explicó Giannini a los periodistas.

Cientos de turistas observaron cómo los bomberos utilizaron una escalera móvil y llevaron una camilla al nivel superior de la Torre dei Conti durante el primer intento de rescate. De pronto, otra parte de la estructura colapsó parcialmente, levantando una nube de escombros y obligando a los bomberos a descender rápidamente por la escalera.

El primer colapso afectó el contrafuerte central del lado sur de la estructura y causó el derrumbe parcial de una base inclinada subyacente. La segunda caída impactó parte de la escalera y el techo, detallaron las autoridades de patrimonio cultural en un comunicado.

La torre, que permanece cerrada desde 2007, está siendo sometida a una restauración de 6,9 millones de euros, que incluye trabajos de conservación, la instalación de sistemas eléctricos, de iluminación y de agua, y una nueva instalación de museo dedicada a las fases más recientes del Foro Imperial Romano, de acuerdo con los funcionarios.