La Capital | Política | Durán Barba

Durán Barba: "Macri no ha comprendido que él es un ex presidente, el que gobierna es Milei"

El consultor ecuatoriano, exasesor del gobierno durante la gestión macrista, cuestionó al líder de PRO por haber criticado públicamente la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

3 de noviembre 2025 · 15:04hs
El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba.

El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba.

La figura de Mauricio Macri volvió a quedar en el centro del debate político tras su reunión con Javier Milei y las reflexiones posteriores que realizó al hablar de una falta de entendimiento, que incluyó críticas del ex mandatario a la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

En ese marco, el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, que trabajó durante años con Macri y fue un estratega clave en la llegada del espacio amarillo al poder, consideró que ex jefe de Estado no ha logrado asumir plenamente su condición de expresidente y, lejos de aportar estabilidad, ha entorpecido la gestión de Milei con sus críticas públicas.

Macri condujo las cosas de una manera equivocada... desde que logró el gran triunfo del 2017 tuvo un ataque de Hubris (la arrogancia que nubla el juicio tras el éxito) que lo llevó a disolver sus equipos técnicos y actuar por instinto; desde entonces le ha ido cada vez peor”, resumió con crudeza Durán Barba en declaraciones a Radio Rivadavia.

Esa primera frase fue apenas una introducción de una sentencia todavía más severa: "Mauricio (Macri) no ha comprendido que él es ex presidente. Yo creo que fue imprudente haber criticado a Milei por el nombramiento de Adorni. El presidente es Milei“.

El fenómeno Milei –emergente, disruptivo– es inseparable, según Durán Barba, de los cambios sociales profundos. Para el consultor ecuatoriano, las reglas han cambiado: el humor irónico y los formatos virales han desplazado a la argumentación tradicional. “Está comprobado que en todos lados un buen meme mueve más que un buen editorial, mueve más votos”.

En ese contexto, “la gente está votando por aquel que menos se parece a los políticos tradicionales”, líderes que, como Milei, “llegan intempestivamente desde fuera de la política, sin ninguna experiencia y representan las pulsiones de una mayoría de nuestras sociedades que tampoco está interesada en la política, que detesta las instituciones”.

Sin embargo, para Durán Barba esto es un problema porque no alcanza luego para gobernar: “Después de tener el apoyo popular, que con estos métodos podría seguirse teniendo durante el gobierno, está la política. Hay que hacer mayoría en el Congreso, hay que dialogar. Este tipo de dirigentes normalmente es muy autoritario, cree tener la verdad”.

El comportamiento excede a la Argentina y apunta a un fenómeno regional y global, que incluye -según Durán Barba- el declive de los partidos tradicionales y el desgaste de liderazgos históricos como el del Partido Justicialista.

Yo no creo que el peronismo tenga ninguna posibilidad de resucitar mientras Cristina Kirchner sea una de sus dirigentes... Cada baile de Cristina en el balcón (notificación) hizo que alguna gente vote a Milei por el fastidio que le producía la presencia de ella. Llega un momento en el que algunos líderes ya no están vigentes y si Milei fracasara, lo que vendrá es algo más disruptivo y más loco que Milei”, reflexionó con la mirada puesta en el futuro.

Noticias relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro expectante con la nueva etapa del gobierno de Milei

Pullaro destacó el "cambio de actitud" del presidente Milei y el nuevo gabinete nacional

La mujer que reemplaza a Diego Santilli subió al escenario del Luna Park en mayo de 2024.

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli en Diputados que cantó con Milei

Este domingo, Diego Santilli fue nombrado ministro del Interior

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal

El presidente Javier Milei designó al vocero presidencial Manuel Adorni como jefe de Gabinete tras las elecciones legislativas de 2025.

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

Lo último

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de un total de 124 víctimas en Argentina

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de un total de 124 víctimas en Argentina

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen mafioso de Camote Velázquez

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen mafioso de "Camote" Velázquez

El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados

El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de un total de 124 víctimas en Argentina

La comisión especial de la Cámara de Diputados de la Nación que investiga la causa del fentanilo adulterado sesionó este lunes en Rosario. La ciudad tiene casi un 40% de los casos fatales de todo el país.
Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de un total de 124 víctimas en Argentina

Por Gonzalo Santamaría
Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen mafioso de Camote Velázquez
Policiales

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen mafioso de "Camote" Velázquez

Medida inédita: Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger los recursos del Paraná
La Región

Medida inédita: Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger los recursos del Paraná

El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados
La Ciudad

El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro golpe a las superbacterias

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker
Policiales

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina

Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina

Ovación
Mundial sub-17: Argentina arrancó con el pie derecho y venció a Bélgica
Ovación

Mundial sub-17: Argentina arrancó con el pie derecho y venció a Bélgica

Mundial sub-17: Argentina arrancó con el pie derecho y venció a Bélgica

Mundial sub-17: Argentina arrancó con el pie derecho y venció a Bélgica

Newells arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Newell's arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1

Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1

Policiales
Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen mafioso de Camote Velázquez
Policiales

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen mafioso de "Camote" Velázquez

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

La Ciudad
Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de un total de 124 víctimas en Argentina

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de un total de 124 víctimas en Argentina

El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados

El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados

Estacionamiento para personas con discapacidad: impulsan registro abierto de franquicias

Estacionamiento para personas con discapacidad: impulsan registro abierto de franquicias

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro golpe a las superbacterias

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal
Política

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado
POLITICA

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización
LA CIUDAD

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina
Economía

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un alerta por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un alerta por tormentas

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos
Policiales

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior
Política

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores
POLICIALES

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli
Política

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda
La Región

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017
La Ciudad

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca
Policiales

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre
Economía

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas
Información General

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional
Economía

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México
Inofmración General

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato
Economía

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato