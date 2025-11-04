Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

El incidente se produjo este martes poco antes de las 7 en Dorrego y Uruguay. Hubo disparos pero no heridos. El delincuente alcanzó a escapar

Asalto en zona sur. El colectivo en el que viajaba la mujer policía que intervino ante un asalto en Dorrego y Uruguay.

La zona de Dorrego y Uruguay, en el sur de Rosario, se vio alterada este martes a la mañana por disparos de armas de fuego . Todo sucedió cuando una mujer policía que estaba franco de servicio decidió intervenir para detener a un delincuente que había asaltado a una mujer en la parada de colectivos ubicada en diagonal a la plaza Saavedra.

Según la versión preliminar del incidente, la mujer policía que iba como pasajera de un ómnibus de la línea 130 advirtió desde la unidad que un ladrón le sustraía la mochila a una mujer que esperaba el ómnibus en ese lugar.

La agente ordenó al chofer del colectivo que detuviera la marcha, b ajó de la unidad e impartió la voz de alto al delincuente, quien no acató ese requerimiento y salió corriendo hacia un automóvil en el que lo esperaban cómplices. Fue en ese momento en que la mujer policía extrajo su arma reglamentaria y disparó “hacia las ruedas del auto”, según contó un testigo.

El delincuente y sus cómplices lograron escapar, pero afortunadamente no hubo heridos. El tránsito en esa zona, frente a la plaza Saavedra, estaba cortado para facilitar la tarea de los peritos.

Cómo fue la reacción de la mujer policía

En declaraciones a LT8, el chofer del colectivo 130 brindó su versión del hecho ya que fue testigo directo de todo lo ocurrido. "Venía circulando normalmente con pasajeros. La mujer policía iba sentada adelante. Al llegar a este lugar, vimos que le estaban robando a una mujer que estaba esperando el colectivo. El delincuente la estaba revolcando por el piso. También vimos que al ladrón lo estaban esperando en un auto".

"La mujer policía _continuó el chofer_ se bajó del colectivo, le gritó 'alto policía', pero los delincuentes empezaron a acelerar. Entonces, les disparó dos veces a las cubiertas del auto. En el coche había dos ladrones más. Aparentemente, el tipo que asaltó a la mujer tenía un cuchillo y la señora se golpeó el brazo producto de la caía". Según los testimonios reunidos en el lugar, los delincuentes alcanzaron a escapar.