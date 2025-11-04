La Capital | Policiales | mujer policía

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

El incidente se produjo este martes poco antes de las 7 en Dorrego y Uruguay. Hubo disparos pero no heridos. El delincuente alcanzó a escapar

4 de noviembre 2025 · 08:19hs
Asalto en zona sur. El colectivo en el que viajaba la mujer policía que intervino ante un asalto en Dorrego y Uruguay.

Foto: Policía de Santa Fe.

Asalto en zona sur. El colectivo en el que viajaba la mujer policía que intervino ante un asalto en Dorrego y Uruguay.

La zona de Dorrego y Uruguay, en el sur de Rosario, se vio alterada este martes a la mañana por disparos de armas de fuego. Todo sucedió cuando una mujer policía que estaba franco de servicio decidió intervenir para detener a un delincuente que había asaltado a una mujer en la parada de colectivos ubicada en diagonal a la plaza Saavedra.

Según la versión preliminar del incidente, la mujer policía que iba como pasajera de un ómnibus de la línea 130 advirtió desde la unidad que un ladrón le sustraía la mochila a una mujer que esperaba el ómnibus en ese lugar.

La agente ordenó al chofer del colectivo que detuviera la marcha, bajó de la unidad e impartió la voz de alto al delincuente, quien no acató ese requerimiento y salió corriendo hacia un automóvil en el que lo esperaban cómplices. Fue en ese momento en que la mujer policía extrajo su arma reglamentaria y disparó “hacia las ruedas del auto”, según contó un testigo.

>> Leer más: Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

El delincuente y sus cómplices lograron escapar, pero afortunadamente no hubo heridos. El tránsito en esa zona, frente a la plaza Saavedra, estaba cortado para facilitar la tarea de los peritos.

Cómo fue la reacción de la mujer policía

En declaraciones a LT8, el chofer del colectivo 130 brindó su versión del hecho ya que fue testigo directo de todo lo ocurrido. "Venía circulando normalmente con pasajeros. La mujer policía iba sentada adelante. Al llegar a este lugar, vimos que le estaban robando a una mujer que estaba esperando el colectivo. El delincuente la estaba revolcando por el piso. También vimos que al ladrón lo estaban esperando en un auto".

"La mujer policía _continuó el chofer_ se bajó del colectivo, le gritó 'alto policía', pero los delincuentes empezaron a acelerar. Entonces, les disparó dos veces a las cubiertas del auto. En el coche había dos ladrones más. Aparentemente, el tipo que asaltó a la mujer tenía un cuchillo y la señora se golpeó el brazo producto de la caía". Según los testimonios reunidos en el lugar, los delincuentes alcanzaron a escapar.

Noticias relacionadas
El fiscal regional Matías Merlo y la fiscal general María Cecilia Vranicich presentaron el informe de gestión 2024 de la Regional 2 con sede central en Rosario.

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario

detuvieron a dos mujeres vinculadas al clan romero, y secuestraron armas y droga

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

La condena por el crimen del camionero Bernabé Ulla se dictó en un juicio abreviado en los tribunales de San Lorenzo.

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios

Omar O. fue ingresado a la guardia del Heca con graves quemaduras en el 15% del cuerpo

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Newell's arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Newell's arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: no se reunirán con Trump pero compartirá foro con Messi

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: no se reunirán con Trump pero compartirá foro con Messi

Luck Ra rompió en llanto en "MasterChef Celebrity" con su plato: "Comé vos, yo ya estoy llena"

Luck Ra rompió en llanto en "MasterChef Celebrity" con su plato: "Comé vos, yo ya estoy llena"

Inauguraron tres aulas en escuelas de Teodelina, Murphy y Santa Isabel

Inauguraron tres aulas en escuelas de Teodelina, Murphy y Santa Isabel

Santa Fe fija reglas para el uso de inteligencia artificial generativa en la administración pública

Un nuevo decreto apunta a la transformación digital del Estado. Exige supervisión humana, comprender los algoritmos y capacitación del personal.
Santa Fe fija reglas para el uso de inteligencia artificial generativa en la administración pública
Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos
Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

Colectividades del Tricentenario se viene con toda la energía y un homenaje a los inmigrantes

Colectividades del Tricentenario se viene con toda la energía y un homenaje a los inmigrantes

El tiempo en Rosario: martes con alerta amarillo por tormentas fuertes
El tiempo en Rosario: martes con alerta amarillo por tormentas fuertes

Fue una masacre, dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

"Fue una masacre", dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Sarmiento fue otro complicado que sumó y el próximo rival de Newell's ganó de visitante

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Newell's arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Newell's arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Netflix: Ricardo Darín, el Chino Darín y Sebastián Borensztein en una nueva serie

Netflix: Ricardo Darín, el Chino Darín y Sebastián Borensztein en una nueva serie

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Por Carlos Durhand

Por Carlos Durhand
Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

Momento Central: el mejor año contando las principales divisiones

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

"Newell's superó su primera gran crisis con tenacidad y la clave fue no claudicar"

Rosarina: Pablo VI sacó un punto valioso ante Morning y quedó a un paso del título

Rosarina: Pablo VI sacó un punto valioso ante Morning y quedó a un paso del título

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza
Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario

En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Santa Fe fija reglas para el uso de inteligencia artificial generativa en la administración pública
Santa Fe fija reglas para el uso de inteligencia artificial generativa en la administración pública

Rosario recuperó en 2025 más de 13 toneladas de residuos reciclables

Rosario recuperó en 2025 más de 13 toneladas de residuos reciclables

Colectividades del Tricentenario se viene con toda la energía y un homenaje a los inmigrantes

Colectividades del Tricentenario se viene con toda la energía y un homenaje a los inmigrantes

El tiempo en Rosario: martes con alerta amarillo por tormentas fuertes

El tiempo en Rosario: martes con alerta amarillo por tormentas fuertes

El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados
El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga
Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Pullaro destacó el cambio de actitud del presidente Milei y el nuevo gabinete
Pullaro destacó el "cambio de actitud" del presidente Milei y el nuevo gabinete

Colapsó una torre medieval en Roma y un trabajador continuaba atrapado
Colapsó una torre medieval en Roma y un trabajador continuaba atrapado

Iniciaron los ensayos clínicos para trasplantar riñones de cerdo en humanos
Iniciaron los ensayos clínicos para trasplantar riñones de cerdo en humanos

Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989
Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989

Abrió el CyberMonday: cuáles son los rubros más buscados y las ofertas
Abrió el CyberMonday: cuáles son los rubros más buscados y las ofertas

Durán Barba: Macri no comprende que gobierna Milei y él es expresidente
Durán Barba: "Macri no comprende que gobierna Milei y él es expresidente"

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días
Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican cerveza y abren su bar
Lo Lumvrise se diversifican: fabrican cerveza y abren su bar

Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante
Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado
Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur
Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur

Zona sudoeste: rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer
Zona sudoeste: rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli que cantó con Milei
Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli que cantó con Milei

Alquileres, gas, prepagas y combustibles: aumentos que llegan en noviembre
Alquileres, gas, prepagas y combustibles: aumentos que llegan en noviembre

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal
Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización
Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina
Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos
Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos