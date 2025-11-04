La Capital | Policiales | Abuso sexual

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

"Esta magnitud de lesión no la vemos con frecuencia", advirtieron los médicos. La policía detuvo a un sospechoso vinculado a la familia

4 de noviembre 2025 · 10:51hs
El personal del Hospital Vilela hizo la denuncia de abuso sexual.

Foto: La Capital / Archivo.

El personal del Hospital Vilela hizo la denuncia de abuso sexual.

El director del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, Eduardo Casim, confirmó este martes la internación de un bebé por un presunto caso de abuso sexual. U n hombre de 47 años fue detenido el día anterior a partir de la denuncia de los médicos y las declaraciones de familiares de la víctima.

Según explicaron las principales autoridades del nosocomio, el paciente de seis meses fue evaluado en el quirófano después de la primera atención en la guardia. Su madre lo llevó el lunes a la madrugada debido a los problemas que tenía, pero en ese momento no comentó ningún tipo de agresión previa.

El personal a cargo de tratar al niño advirtió rápidamente indicios de abuso sexual y se generó "un nivel de alerta importante" por su estado de salud. "Esta magnitud de lesión no la vemos con frecuencia", enfatizó el titular del centro de salud municipal de Rosario.

Un bebé internado por abuso sexual

La consulta inicial de la mamá no se refería a un posible delito. La joven comentó que su hijo tenía "problemas de llanto al hacer caca y constipación", entre otros supuestos síntomas. Sin embargo, el diagnóstico reveló secuelas de una acción violenta.

En primer lugar, los especialistas del Vilela se comunicaron con la unidad de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En paralelo con la investigación judicial, la Subsecretaría de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes también fue notificada para abordar el caso.

>> Leer más: Imputan por homicidio y abuso sexual al padre de una beba que murió en un hospital

"La madre no hace ningún tipo de referencia a un posible abuso. Quien hace la denuncia es el personal del hospital, que tiene mucho recorrido en esto", puntualizó Casim. Por la mañana, el hijo de la joven fue evaluado nuevamente en el quirófano para analizar en profundidad la gravedad de las lesiones.

En relación a este episodio, el director del hospital recordó que tiene un promedio de 20 denuncias anuales sobre abuso sexual infantil. De inmediato, acotó: "En los últimos seis meses, esto se ha incrementado significativamente".

¿Cómo está el bebé internado?

El niño atendido este lunes a la madrugada tuvo una evolución favorable en las primeras 24 horas. Actualmente, se encuentra internado en una habitación de sala general y los directivos del efector anticiparon que la recuperación demandará un buen tiempo.

"Por ahora no puede alimentarse, está con nutrición parenteral", detalló Casim. Así, confirmó que el bebé tiene una vía conectada a una de sus venas y continuará de esta manera hasta que mejore la condición del tracto gastrointestinal.

En los próximos días, los médicos continuarán monitoreando el estado del nene con este tratamiento. Al respecto, el titular del Vilela explicó: "Esto va a ser un tiempo así, hasta que veamos cómo evoluciona a través del tratamiento antibiótico por las lesiones que tiene".

En cuanto a la actuación judicial, voceros del MPA remarcaron que el hombre aprehendido es un allegado a la familia del bebé. Algunos datos sobre la investigación se mantienen bajo reserva debido a la complejidad de la causa.

Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave
Abuso sexual: un bebé de seis meses quedó internado tras una denuncia grave

