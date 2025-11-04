Anmat prohibió 18 suplementos dietarios producidos por una empresa santafesina

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de 18 suplementos dietarios por graves irregularidades en su producción. Los productos se elaboraban en Granadero Baigorria.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de 18 suplementos dietarios por graves irregularidades en su producción. Los productos se elaboraban en Granadero Baigorria.
Fue la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) que advirtió que la firma Grupo Bio Fit SRL “no cuenta con la habilitación municipal correspondiente, que carece de Director Técnico, y que no presenta documentación que avale la trazabilidad de los productos que elabora”.
Tras la toma de muestras reglamentarias de todos los productos elaborados y la intervención de los artículos, el análisis realizado determinó como resultado “no conforme”. Lo cierto es que los Registros Nacionales de Productos Alimenticios (RNPA) que debería presentar la empresa se encuentran vencidos.
Así, en la Disposición 8186/2025, publicada en el Boletín Oficial, Anmat dispuso el decomiso de los productos intervenidos y ordenó su retiro del mercado a nivel nacional. Hasta que no se regularice la situación, el organismo solicita a la población abstenerse de consumir cualquiera de estos suplementos.
La lista de suplementos dietario prohibidos por Anmat consiste en 18 productos. Estos son:
