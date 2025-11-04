Anmat prohibió 18 suplementos dietarios producidos por una empresa santafesina Los productos se fabricaban en Granadero Baigorria y presentaban irregularidades graves. El organismo dispuso el cese de su elaboración y comercialización 4 de noviembre 2025 · 10:49hs

Anmat prohibió la elaboración, fraccionamiento y venta de varios suplementos dietarios por implicar riesgo sanitario.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de 18 suplementos dietarios por graves irregularidades en su producción. Los productos se elaboraban en Granadero Baigorria.

Fue la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) que advirtió que la firma Grupo Bio Fit SRL “no cuenta con la habilitación municipal correspondiente, que carece de Director Técnico, y que no presenta documentación que avale la trazabilidad de los productos que elabora”.

Tras la toma de muestras reglamentarias de todos los productos elaborados y la intervención de los artículos, el análisis realizado determinó como resultado “no conforme”. Lo cierto es que los Registros Nacionales de Productos Alimenticios (RNPA) que debería presentar la empresa se encuentran vencidos.

Así, en la Disposición 8186/2025, publicada en el Boletín Oficial, Anmat dispuso el decomiso de los productos intervenidos y ordenó su retiro del mercado a nivel nacional. Hasta que no se regularice la situación, el organismo solicita a la población abstenerse de consumir cualquiera de estos suplementos.

>>Leer más: La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios Los suplementos dietarios prohibidos por Anmat La lista de suplementos dietario prohibidos por Anmat consiste en 18 productos. Estos son: Suplemento Dietario a Base de Cúrcuma, Pimienta Negra y Tiamina (b1) en comprimidos Suplemento Dietario a Base de Spirulina, Guaraná, Yerba Mate y Vitaminas en comprimidos Suplemento Dietario de Magnesio, Calcio y Vitamina D3 en comprimidos Suplemento Dietario a Base de Citrato de Magnesio, vitamina B3 y óxido de magnesio en comprimidos Suplemento Dietario a Base de Hierro, Spirulina, Chlorella, Lapacho, Vitamina B2, B6, B12, Ácido Fólico y Zinc en comprimidos Suplemento Dietario a Base de Cartílago de Tiburón, vitamina D3 en comprimidos; Suplemento Dietario a Base de Café Verde, L-carnitina y Vitamina B6 en comprimidos Suplemento Dietario Colágeno Hidrolizado más vitamina E en comprimidos Suplemento Dietario a Base de Fucus, Espirulina, Carnitina en comprimidos Suplemento Dietario a Base de Ajo en Polvo más Vitamina C en comprimidos, Suplemento Dietario a Base de Creatina Monohidrato más vitamina B6 en comprimidos Suplemento Dietario a Base de Alcachofa, Carqueja, Jengibre y Vitaminas B3 y B6 en comprimidos Suplemento Dietario a Base de Spirulina más vitamina B12 en comprimidos Suplemento Dietario a Base de Aceite de Pescado Refinado en Cápsulas Suplemento Dietario a Base de Centella Asiática, Gingko Biloba y Vitamina C Suplemento Dietario a Base de Ginkgo Biloba (e.s), Lecitina de Soja, Aminoácidos y Vitaminas Suplemento Dietario a Base de Valeriana, Lavanda, Pasionaria y Avena con Vitamina B1 Suplemento Dietario a Base de Ortiga, Arándanos y Cromo en comprimidos.