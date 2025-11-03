Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli en Diputados que cantó con Milei

La nueva legisladora ocupaba el lugar 18 en la lista de LLA en Buenos Aires. Recientemente participó en el show del presidente en el Movistar Arena

La mujer que reemplaza a Diego Santilli subió al escenario del Luna Park en mayo de 2024.

Tras la designación de Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior, la banca de diputado nacional obtenida en las elecciones del 26 de octubre quedó vacante y requiere un reemplazo. Por el sistema legal, ese lugar será ocupado por Ana Tamango , que figuraba en el puesto número 18 en la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires .

La nueva legisladora es docente de lengua y literatura en escuelas secundarias. También es corista en La Banda Presidencial , el grupo musical que tocó junto al presidente Javier Milei en el Movistar Arena y tiene como líder al economista Alberto "Bertie" Benegas Lynch , su futuro compañero de bloque.

Por otro lado, el esposo de la cantante es Marcelo Duclos , queescribió junto a Nicolás Márquez la biografía autorizada del jefe del Estado argentino, titulada “Milei, la revolución que no vieron venir”.

Tamango tiene un perfil bajo, pero es cercana al presidente. En varias oportunidades se la vio junto a Milei como vocalista de la banda musical .

En mayo de 2024, la docente se subió al escenario del Luna Park para cantar “Panic Show” de La Renga junto al primer mandatario y a La Banda Presidencial. La formación la completan Joaquín Benegas Lynch, hermano del diputado nacional y el marido de la nueva legisladora.

Además, el 6 de octubre pasado, la futura diputada cantó con el jefe del Estado argentino en la presentación de “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, último libro del mandatario. El evento se realizó en el Movistar Arena con un concierto inusitado. Allí, Tamango volvió a cantar el estribillo del famoso tema del grupo de rock de Mataderos.

En cuanto a sus orígenes, Tamango es oriunda de la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires. Según expone en su perfil LinkedIn, la corista también es docente de lengua y literatura en escuelas de su ciudad natal.

En particular, la candidata 18 en la lista de LLA contó en redes sociales que fueron sus propios alumnos la que la llevaron a interesarse por Javier Milei: “Soy profe, jamás llevé lo partidario al aula, pero mis alumnos sabían que era militante de la UCR y me hablaban de un tal Milei. No se las seguía, pero empecé a buscarlo en YouTube y a engancharme con sus ideas. Hoy soy termo. Literalmente, me adoctrinaron los pibes”, escribió en su cuenta de X.

En su perfil profesional, la legisladora detalló que dicta clases en dos escuelas de nivel medio, así como en el Profesorado de Lengua y Literatura del ISFD 168″. “Hasta 2023 inclusive trabajé en educación especial como docente en ciclo cerrado de la especialización en neuromotores, en el ISFDyT 126″, expresó la nueva diputada nacional.

La designación de Santilli como ministro del Interior

En el marco de los cambios de Gabinete que está llevando adelante el presidente Javier Milei, el diputado electo por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires Diego Santilli no asumirá la banca y jurará como ministro del Interior. Así lo anunció el primer mandatario en sus redes sociales este domingo.

"Tenemos ministro del Interior: bienvenido Colo Santilli", anunció el presidente en su cuenta de X. "Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro", sentenció.

A pesar de los rumores que indicaban que Santiago Caputo, el asesor presidencial, podría asumir la vacante que dejó Lisandro Catalán tras renunciar días atrás como ministro del Interior, finalmente Milei tomó la decisión de darle ese lugar a Santilli.

El ex PRO encabezó la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la baja de José Luis Espert y jugó un papel esencial durante la campaña. Finalmente, terminó quedándose con un triunfo sorprendente en el territorio bonaerense, donde el oficialismo nacional había caído por 14 puntos en las elecciones locales del 7 de septiembre.