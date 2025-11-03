Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión de tránsito en Luis Palacios Alexis Fabbro aceptó tres años de prisión condicional en un juicio abreviado por apuñalar a Bernabé Ulla con "exceso en la legítima defensa". Deberá resarcir a familiares 3 de noviembre 2025 · 18:34hs

ARCHIVO LA CAPITAL La condena por el crimen del camionero Bernabé Ulla se dictó en un juicio abreviado en los tribunales de San Lorenzo.

Un camionero oriundo de la ciudad de Reconquista que mató a otro de una puñalada el 11 de junio del año pasado a la altura del kilómetro 53 de la ruta nacional 34, en jurisdicción de Luis Palacios, fue condenado este lunes a 3 años de prisión condicional por un crimen cometido con exceso en la legítima defensa. El acusado aceptó esa pena en un juicio abreviado que además le impuso cumplir ciertas reglas de conducta por un plazo de cuatro años.

La condena se dictó en una audiencia realizada en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo. El juez Ariel Cattaneo homologó el procedimiento abreviado presentado por el fiscal Carlos Ortigoza y la defensa del imputado, el camionero Alexis Fabbro, de 39 años. Fue declarado autor de un homicidio cometido con exceso en la legítima defensa. Es decir que si bien se defendió de una agresión ilegítima, lo hizo de manera desmedida.

El crimen fue el 11 de junio del año pasado, alrededor de las 23, en el kilómetro 53 de la ruta nacional 34, a la altura de la localidad de Luis Palacios. Allí mantuvo una discusión por un incidente de tránsito con otro camionero, Bernabé Ulla, oriundo de la localidad cordobesa de Las Varillas. En ese contexto, Franco tomó un arma blanca y le efectuó a la víctima una herida en la zona del tórax. Esto le causó una lesión cardíaca grave que derivó en su muerte. Luego fue detenido en el lugar por personal de la Policía de Seguridad Vial.

Evidencias Con el transcurso de la investigación y el análisis de las evidencias obtenidas se pudo establecer que el condenado actuó con un exceso en su defensa, según se expresa en la condena. Fabbro presentaba lesiones como resultado de una agresión cometida por la víctima, de quien se defendió “en circunstancias de escasa luminosidad”. Asimismo se tuvo en cuenta que solicitó ayuda al constatar que Ulla estaba herido. >>Leer más: Crimen en Luis Palacios: un camionero mató a un colega por una discusión de tránsito La sentencia le impuso al camionero una condena a 3 años de prisión condicional y deberá cumplir además con ciertas reglas de conducta: no podrá mudarse sin previo aviso a la Fiscalía y a la Oficina de Gestión Judicial, deberá realizar un tratamiento psicológico y someterse al control de la Dirección de Asistencia Post Penitenciaria, además de pagar un resarcimiento económico a familiares de la víctima.