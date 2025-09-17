Hospital Garrahan: denuncian que el gobierno desvió fondos y lo destinó a un fondo de inversión

La denuncia la realizó un gremio del hospital pediátrico, que solicitó una auditoría de bienes. Aseguran que se trata de un escándalo

Los médicos del hospital Garrahan vienen realizando un plan de lucha por la falta de financiamiento del gobierno nacional.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan denunció que el gobierno nacional destinó 40 mil millones de pesos a un fondo común de inversión del ministro de Economía, Luis Caputo , en lugar de destinar esos fondos a obras de infraestructura que sale de los salarios de los trabajadores del efector pediátrico.

La secretaria general de ese gremio, Norma Lezana, solicitó un informe de auditoría de bienes que administra el Consejo de Administración y cuenta con el respaldo de la Comisión de Salud del Congreso nacional.

Lezama expresó que esto es un “escándalo” y que todos los empleados del Garrahan están “conmocionados” con la situación. En paralelo, las autoridades del Hospital le sugirieron que, si lo que afirman es real, “hagan un juicio” .

“Se están guardando 40.000 millones de pesos de la recaudación del tercer pagador (que es lo que el Hospital cobra a las obras sociales y prepagas). Eso representa al 35% de las prácticas que se realizan en nuestro hospital y que, en lugar de ser distribuidas como corresponde a obras de infraestructura y, en gran parte, a un ítem que se llama recursos genuinos que percibimos en nuestros salarios, se lo están guardando, se lo están reservando , en un fondo de inversión de (Luis) Caputo”, denunció Lezama a Noticias Argentinas.

Estos fueron los números que se conocieron ayer, después de que se presentara el balance del hospital durante 2024. Según informaron, el dinero recaudado fue dirigido al Fondo de Inversión Carlos Pellegini, que pertenece a Banco Nación.

“Los funcionarios que nos dicen que no hay plata y que somos ñoquis, pero ya no pueden esconder que esta plata existe”, denunció Lezana.

Asimismo, manifestó que les solicitaron al director médico, Mariano Pirozzo, y a la consejera administrativa, Mariel Sánchez, entre otras autoridades, las explicaciones pertinentes sobre la situación porque ese dinero “tiene que estar en el bolsillo de cada uno de los trabajadores de salud de manera retroactiva”.

Dólar barato

Por su parte, la diputada Victoria Tolosa Paz, se sumó a la denuncia de Lezana y sostuvo que el Gobierno de Javier Milei le dio ese dinero al ministro de Economía “para mantener el dólar barato”, desviándolo de su función principal que era al invertirlo en el Garrahan y en los sueldos de sus empleados.

“Todo ese dinero, que corresponde como recursos genuinos, debe ir al bolsillo de los trabajadores y las obras de infraestructura que corresponden. Mientras tanto, la Ley de Emergencia Pediátrica tiene que venir a reparar lo que es salario de cada trabajador, que es ese 70% que perdimos desde noviembre de 2023. Por eso, hoy vamos a inundar la calle junto a la comunidad, a la familia y a las organizaciones sociales y de derechos humanos, porque los trabajadores no pueden ser estafados”, concluyó.