La Capital | Información General | Hospital Garrahan

Hospital Garrahan: denuncian que el gobierno desvió fondos y lo destinó a un fondo de inversión

La denuncia la realizó un gremio del hospital pediátrico, que solicitó una auditoría de bienes. Aseguran que se trata de un escándalo

17 de septiembre 2025 · 15:07hs
Los médicos del hospital Garrahan vienen realizando un plan de lucha por la falta de financiamiento del gobierno nacional. 

Los médicos del hospital Garrahan vienen realizando un plan de lucha por la falta de financiamiento del gobierno nacional. 

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan denunció que el gobierno nacional destinó 40 mil millones de pesos a un fondo común de inversión del ministro de Economía, Luis Caputo, en lugar de destinar esos fondos a obras de infraestructura que sale de los salarios de los trabajadores del efector pediátrico.

La secretaria general de ese gremio, Norma Lezana, solicitó un informe de auditoría de bienes que administra el Consejo de Administración y cuenta con el respaldo de la Comisión de Salud del Congreso nacional.

Lezama expresó que esto es un “escándalo” y que todos los empleados del Garrahan están “conmocionados” con la situación. En paralelo, las autoridades del Hospital le sugirieron que, si lo que afirman es real, “hagan un juicio”.

40 mil millones de pesos en "timba financiera"

“Se están guardando 40.000 millones de pesos de la recaudación del tercer pagador (que es lo que el Hospital cobra a las obras sociales y prepagas). Eso representa al 35% de las prácticas que se realizan en nuestro hospital y que, en lugar de ser distribuidas como corresponde a obras de infraestructura y, en gran parte, a un ítem que se llama recursos genuinos que percibimos en nuestros salarios, se lo están guardando, se lo están reservando, en un fondo de inversión de (Luis) Caputo”, denunció Lezama a Noticias Argentinas.

Estos fueron los números que se conocieron ayer, después de que se presentara el balance del hospital durante 2024. Según informaron, el dinero recaudado fue dirigido al Fondo de Inversión Carlos Pellegini, que pertenece a Banco Nación.

“Los funcionarios que nos dicen que no hay plata y que somos ñoquis, pero ya no pueden esconder que esta plata existe”, denunció Lezana.

Asimismo, manifestó que les solicitaron al director médico, Mariano Pirozzo, y a la consejera administrativa, Mariel Sánchez, entre otras autoridades, las explicaciones pertinentes sobre la situación porque ese dinero “tiene que estar en el bolsillo de cada uno de los trabajadores de salud de manera retroactiva”.

Dólar barato

Por su parte, la diputada Victoria Tolosa Paz, se sumó a la denuncia de Lezana y sostuvo que el Gobierno de Javier Milei le dio ese dinero al ministro de Economía “para mantener el dólar barato”, desviándolo de su función principal que era al invertirlo en el Garrahan y en los sueldos de sus empleados.

“Todo ese dinero, que corresponde como recursos genuinos, debe ir al bolsillo de los trabajadores y las obras de infraestructura que corresponden. Mientras tanto, la Ley de Emergencia Pediátrica tiene que venir a reparar lo que es salario de cada trabajador, que es ese 70% que perdimos desde noviembre de 2023. Por eso, hoy vamos a inundar la calle junto a la comunidad, a la familia y a las organizaciones sociales y de derechos humanos, porque los trabajadores no pueden ser estafados”, concluyó.

La Cámara de Diputados rechazó los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento para las universidades nacionales y de emergencia pediátrica.

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades

El equipo del Vilela que se capacita en el Garrahan, en el marco de un programa internacional

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

La Cámara baja nacional se apresta a discutir un amplio temario.

Diputados convocan a sesionar contra los vetos de Milei a universidades y salud pediátrica

La Cámara baja nacional se apresta a discutir un amplio temario.

Diputados convocan a sesionar contra los vetos de Milei a universidades y salud pediátrica

El calor y la humedad tienen los días contados: qué pasará con el tiempo en Rosario

Desde este miércoles por la noche ingresará un frente que proporcionará inestabilidad en la región. Anuncian cambios drásticos para el fin de semana

Central y Newells ya conocen los árbitros para los partidos frente a Talleres y Belgrano

Central y Newell's ya conocen los árbitros para los partidos frente a Talleres y Belgrano

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados de Santa Fe
Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados de Santa Fe

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino
La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newells para viajar a Villa Mercedes
Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newell's para viajar a Villa Mercedes

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades
Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron
El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales
Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk
EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk

Una hembra de pulpo se deja morir para cuidar huevos que no darán crías
Una hembra de pulpo "se deja morir" para cuidar huevos que no darán crías

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la nueva fiebre del oro
El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la "nueva fiebre del oro"

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos
El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta
Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para prevenir la inmoralidad
Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial
Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio
La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio

Pullaro dijo que Milei se queda muy corto con los anuncios del presupuesto
Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino
"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

Para la UNR, el anuncio de la suba está lejos de las necesidades
Para la UNR, el anuncio de la suba "está lejos de las necesidades"

Cristina cruzó a Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente
Cristina cruzó a Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente