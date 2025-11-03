La Capital | Policiales | crimen

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en un asentamiento de la zona sur

Thiago Gabriel S., de 19 años, fue imputado por el asesinato de Daniela Salva, ocurrido el miércoles pasado en una vivienda precaria de San Martín al 7000

3 de noviembre 2025 · 11:59hs
Un joven de 19 años quedó preso por el crimen de Daniela Salva. 

Foto: Policía de Santa Fe.

Un joven de 19 años quedó preso por el crimen de Daniela Salva. 

Un joven de 19 años quedó preso tras ser imputado por su presunta participación en el asesinato de una mujer ocurrido la semana pasada en la zona sur. La Fiscalía le atribuye ser uno de los dos autores del crimen de Daniela Salva, acribillada dentro de una vivienda de San Martín al 7000.

Thiago Gabriel S., de 19 años, había sido detenido horas después del crimen ocurrido la noche del miércoles pasado. Además de la víctima fatal había otras dos personas dentro de la vivienda que también fueron baleados pero sobrevivieron.

>> Leer más: Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

En ese sentido es que la Fiscalía, además del homicidio de la mujer de 34 años, le imputo dos casos de tentativa. La jueza María Trinidad Chiabrera, a cargo de la audiencia realizada este domingo, confirmó que el acusado quedará en prisión preventiva por el plazo de ley.

El crimen

El fiscal Luis Schiappa Pietra acusó a Thiago S. como uno de los dos individuos que el 29 de octubre pasado, cerca de las 23.20, ingresó a la casa en la que estaba la víctima con el fin de asesinarla. En ese marco, describió el fiscal, el imputado fue quien disparó hacia los otros ocupantes de la casa.

>> Leer más: Crimen en zona sur: una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso hecho

Con un arma calibre 9 milímetros el joven ahora detenido, según la exposición del fiscal, gatilló contra Juan David A., de 15 años, y Mariela Nancy I., de 35 años. Ambos fueron heridos y fueron trasladados a distintos centros de salud donde quedaron internados.

"De manera simultánea, el otro autor -que también se hallaba armado- dirigió su accionar contra la víctima Daniela Salva, a quien le efectuó disparos que le provocaron heridas que derivaron en su fallecimiento en el lugar", indicaron desde la Fiscalía. Esta persona no fue localizada y Thiago S. fue demorado cerca de las 3 en Clavel y Rosa Silvestre, barrio Las Flores.

Noticias relacionadas
Crimen en zona sur. Sucedió en San Martín al 7000. Allí mataron a una mujer e hirieron a otras dos personas. 

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

encontraron muerto a un hombre en la paz al 700 tras un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 tras un confuso episodio

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el homicidio de Ismael Barboza en un kiosco de Biedma al 2800.

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Crimen en la zona sudoeste: el joven asesinado fue hallado dentro de una casa. 

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

Lo último

Medida inédita: Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger los recursos del Paraná

Medida inédita: Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger los recursos del Paraná

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro golpe a las superbacterias

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

Medida inédita: Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger los recursos del Paraná

La medida tendrá vigencia por un año y busca poner un freno a la depredación del recurso ictícola. Solo se permitirá el acopio destinado al mercado interno y el proveniente de la acuicultura.
Medida inédita: Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger los recursos del Paraná
Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro golpe a las superbacterias

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Pullaro destacó el cambio de actitud del presidente Milei y el nuevo gabinete nacional
Política

Pullaro destacó el "cambio de actitud" del presidente Milei y el nuevo gabinete nacional

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker
Policiales

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina
Información general

Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días
LA CIUDAD

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Ovación
Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1
Ovación

Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1

Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1

Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

Policiales
Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker
Policiales

Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

La Ciudad
Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro golpe a las superbacterias

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Impacto mundial: científicos rosarinos dan otro "golpe" a las superbacterias

Cómo estará el tiempo durante la Fiesta de las Colectividades este año

Cómo estará el tiempo durante la Fiesta de las Colectividades este año

Colectividades en Rosario: cuándo arranca el Encuentro y Fiesta Nacional 2025

Colectividades en Rosario: cuándo arranca el Encuentro y Fiesta Nacional 2025

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días

Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un alerta por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un alerta por tormentas

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos
Policiales

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior
Política

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores
POLICIALES

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli
Política

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda
La Región

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017
La Ciudad

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca
Policiales

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre
Economía

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas
Información General

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional
Economía

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México
Inofmración General

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato
Economía

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: Su estrategia fue malísima
Política

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: "Su estrategia fue malísima"

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal
La Ciudad

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza
La Ciudad

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública
La Ciudad

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública