Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en un asentamiento de la zona sur

Thiago Gabriel S., de 19 años, fue imputado por el asesinato de Daniela Salva, ocurrido el miércoles pasado en una vivienda precaria de San Martín al 7000

Un joven de 19 años quedó preso tras ser imputado por su presunta participación en el asesinato de una mujer ocurrido la semana pasada en la zona sur. La Fiscalía le atribuye ser uno de los dos autores del crimen de Daniela Salva , acribillada dentro de una vivienda de San Martín al 7000.

Thiago Gabriel S., de 19 años, había sido detenido horas después del crimen ocurrido la noche del miércoles pasado. Además de la víctima fatal había otras dos personas dentro de la vivienda que también fueron baleados pero sobrevivieron.

En ese sentido es que la Fiscalía, además del homicidio de la mujer de 34 años, le imputo dos casos de tentativa . La jueza María Trinidad Chiabrera, a cargo de la audiencia realizada este domingo, confirmó que el acusado quedará en prisión preventiva por el plazo de ley.

El crimen

El fiscal Luis Schiappa Pietra acusó a Thiago S. como uno de los dos individuos que el 29 de octubre pasado, cerca de las 23.20, ingresó a la casa en la que estaba la víctima con el fin de asesinarla. En ese marco, describió el fiscal, el imputado fue quien disparó hacia los otros ocupantes de la casa.

Con un arma calibre 9 milímetros el joven ahora detenido, según la exposición del fiscal, gatilló contra Juan David A., de 15 años, y Mariela Nancy I., de 35 años. Ambos fueron heridos y fueron trasladados a distintos centros de salud donde quedaron internados.

"De manera simultánea, el otro autor -que también se hallaba armado- dirigió su accionar contra la víctima Daniela Salva, a quien le efectuó disparos que le provocaron heridas que derivaron en su fallecimiento en el lugar", indicaron desde la Fiscalía. Esta persona no fue localizada y Thiago S. fue demorado cerca de las 3 en Clavel y Rosa Silvestre, barrio Las Flores.