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Milei reivindicó a José Luis Espert tras el acuerdo de Fred Machado en Estados Unidos

El presidente dijo que la denuncia de narcotráfico contra el empresario rionegrino fue utilizada para "golpear y ensuciar" al exdiputado nacional

18 de mayo 2026 · 08:53hs
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Milei volvió a respaldar a un aliado fugaz de La Libertad Avanza en el Congreso.

Milei volvió a respaldar a un aliado fugaz de La Libertad Avanza en el Congreso.

El presidente Javier Milei volvió a defender a José Luis Espert, ante las sospechas sobre vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. El funcionario se refirió al reciente acuerdo que hizo Federico "Fred" Machado, un financista detenido en Estados Unidos por estos delitos y ligado al exdiputado nacional.

El jefe del Estado argentino consideró este domingo que la declaración de inocencia del empresario con respecto a la acusación por contrabando de drogas demuestra también que el economista no estaba involucrado en actividades ilegales. "Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame", afirmó.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) sostuvo que Machado era "la persona utilizada para golpear y ensuciar" a uno de los principales aliados legislativos que tuvo hasta el año anterior, cuando el economista renunció a su candidatura y pidió licencia hasta el final de su mandato en la Cámara baja. Al respecto, recordó: "Durante semanas lo ensuciaron, lo difamaron y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo".

Milei defendió a Espert y criticó a la prensa

"Muchos periodistas y muchos políticos deberían pedir disculpas públicas", sostuvo el primer mandatario en un mensaje publicado a través de su cuenta oficial de X. Así cargó contra la "basura mediática que vive de destruir gente honesta".

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Milei aseveró que al exdiputado libertario "le arruinaron la vida y le destruyeron la carrera". En este sentido, remarcó: "Buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina".

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Una vez más, el presidente se mostró convencido de que el economista no tenía ninguna conexión con los delitos atribuidos a Machado, a pesar de que ambos se conocían. "¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor entra en política para lavar dinero del narcotráfico?", preguntó.

A la hora de la síntesis sobre el caso, el jefe del Estado argentino sentenció: "Hicieron mierda a un tipo inocente". De esta manera declaró que seguirá "con José Luis Espert, siempre del lado de la verdad y de la libertad".

¿Qué acordó Fred Machado?

Machado fue extraditado a Estados Unidos en noviembre y lo trasladaron a prisión luego del viaje bajo custodia. En los últimos días, sus abogados negociaron un acuerdo para condenarlo sin incluir una sanción por narcotráfico, uno de los delitos investigados en Texas.

Según trascendió este fin de semana, el financista rionegrino está dispuesto a declararse culpable de lavado de activos y fraude fiscal. Si bien ambas partes están dispuestas a impulsar esta resolución, el juez aún debe dictar la sentencia en los términos propuestos por la defensa y el fiscal.

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