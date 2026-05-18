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La interna libertaria explotó en X: qué pasó entre Santiago Caputo y Martín Menem

El asesor presidencial publicó capturas de una cuenta que criticaba al oficialismo y quedó envuelto en una fuerte pelea digital con el titular de Diputados. Milei siguió la reyerta desde Olivos

18 de mayo 2026 · 08:51hs
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Chispazos entre Santiago Caputo y Martín Menem

Chispazos entre Santiago Caputo y Martín Menem

La interna de La Libertad Avanza sumó este fin de semana un nuevo capítulo, esta vez completamente expuesto en X, la red social antes conocida como Twitter. El enfrentamiento tuvo como protagonistas al asesor presidencial Santiago Caputo y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y se desató a partir de una publicación vinculada a Flybondi.

Todo comenzó con una cuenta llamada @PeriodistaRufus, prácticamente desconocida hasta entonces y con menos de cien seguidores. Desde allí se publicó un mensaje crítico contra la aerolínea low cost Flybondi acompañado por una frase breve: “Tsumani de chanes”. El posteo etiquetaba directamente a Santiago Caputo y a Manuel Vidal, uno de sus principales colaboradores.

El tuit incluía además un enlace a Instagram. Y fue justamente allí donde apareció el dato que detonó el conflicto.

El detalle de Instagram que expuso la pelea

Según reconstruyeron distintos sectores libertarios, quienes ingresaban al link de Instagram podían ver que la publicación había sido compartida originalmente por la cuenta de Martín Menem.

El primero en advertirlo habría sido Manuel Vidal, quien luego le envió las capturas a Santiago Caputo. Convencido de que la cuenta @PeriodistaRufus estaba vinculada directamente al titular de Diputados o a su entorno, Caputo decidió publicar las capturas en X y agregó una frase breve pero explosiva: “Qué gagá”.

Con ese mensaje comenzó una escalada pública entre sectores internos del oficialismo.

interna libertaria 1

La respuesta del entorno de Menem

Desde el entorno de Martín Menem sostuvieron que se trató de un error cometido por alguien del equipo de comunicación y negaron que @PeriodistaRufus fuera una “cuenta blue” manejada directamente por el riojano.

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Explicaron que uno de los integrantes del equipo tenía abierta la cuenta oficial de Instagram de Menem en su teléfono celular y habría compartido el enlace desde allí por equivocación. Sin embargo, el episodio derivó rápidamente en otro problema: la aparición de publicaciones anteriores de la cuenta contra figuras del oficialismo.

Los posteos contra Caputo y el karinismo

Tras la exposición pública realizada por Santiago Caputo, comenzaron a circular antiguos mensajes atribuidos a @PeriodistaRufus con críticas directas al propio asesor presidencial y a integrantes de su entorno político.

Entre los mensajes aparecían cuestionamientos a Santiago Caputo, críticas a Luis Caputo, insultos a Daniel Parisini y Agustín Romo y referencias a “los perros de Milei”, un tema especialmente sensible para el presidente.

perros milei

Uno de los posteos más comentados señalaba directamente a Santiago Caputo: “Estás en caída libre. Sos el fracasado más grande que carga el presidente. Te queda poco”.

El tuit sobre el nuevo ministro de Justicia

Otro de los mensajes que llamó la atención dentro de La Libertad Avanza fue uno publicado el 27 de febrero de 2026.

Ese día, la cuenta escribió únicamente tres letras: “JBM”. Según distintas interpretaciones dentro del oficialismo, las iniciales hacían referencia a Juan Bautista Mahiques, quien días más tarde fue confirmado por Javier Milei como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

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El dato generó especulaciones porque, para ese momento, la designación todavía no había sido anunciada oficialmente.

Las versiones sobre Santiago Caputo

En medio del conflicto digital también reaparecieron versiones internas sobre una posible pérdida de influencia política de Santiago Caputo dentro del gobierno.

Distintos sectores libertarios sostienen desde hace meses que podría correrse parcialmente de su rol operativo en la Casa Rosada durante el segundo semestre.

Sin embargo, Caputo mantiene peso estratégico dentro del oficialismo por dos factores centrales su rol en el armado electoral rumbo a 2027 y sus vínculos con sectores de poder en Estados Unidos. La semana pasada, de hecho, el asesor presidencial estuvo en Washington y mantuvo actividades en la Casa Blanca, el Capitolio y la sede de la CIA en Langley.

Milei siguió el conflicto desde Olivos

Mientras la disputa escalaba en redes sociales, Javier Milei siguió el episodio desde la quinta presidencial de Olivos. Según trascendió, el presidente observó con incomodidad la pelea pública entre dos de los sectores más influyentes dentro de La Libertad Avanza.

El episodio volvió a dejar expuesta una tensión interna que atraviesa desde hace tiempo al oficialismo y que, cada vez más, se expresa abiertamente en redes sociales.

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