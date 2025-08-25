Yuyito González invitó a Milei y Fátima Florez a su programa: "¡Que vengan los dos!"

La exvedette consideró que la humorista sería "invitada de lujo" y que podrían tener una charla "de mujer a mujer"

La exvedette Yuyito González sigue dando motivos de sorpresa y debate. En esta oportunidad, habló sobre sus exparejas e hizo particular hincapié en el presidente Javier Milei , con quien mantuvo una breve relación que terminó en abril. Además, se refirió también a la humorista Fátima Florez , quien también fue pareja del libertario. Por último, invitó tanto a la imitadora como al mandatario a participar de su programa de televisión.

En conversación con un móvil de LAM, ciclo de América TV, se le consultó a González si pensaba en volver con alguna expareja, a lo que ella respondió : “Podría volver con un ex. Tengo una vida muy sorprendente por etapas, siempre me pasaron cosas sorpresivas, lindas y feas. A nivel amor, soy una mujer muy afortunada”.

Rápidamente, Yuyito descartó la posibilidad de volver con su primer marido, Guillermo Coppola , con quien comparte una hija . “No vamos a volver porque está muy casado y todos somos familia, bastante que me hace aparecer en su serie que ya con eso tengo un montón” , afirmó González, en referencia a la biopic del exmanager de Diego Armando Maradona, cuya segunda temporada está muy cerca de estrenarse.

Momentos después, la conversación viró hacia Javier Milei, su expareja más reciente. En ese marco, Yuyito González invitó al mandatario a una entrevista en su magazine "Empezar el día", ciclo de TV de Ciudad Magazine. No solo extendió la invitación al ex presidente, sino que también incluyó a la humorista Fátima Florez: "Si vienen los dos me dan un Pulitzer", aseguró la conductora.

La invitación de Yuyito a Milei y Fátima Florez

En medio de una conversación sobre ex parejas y reconciliaciones, salió el nombre de Fátima Florez. En este contexto, la exvedette dijo que le "encantaría" que la humorista de el presente en su programa de TV, y que sería una "invitada de lujo",

"Me encantaría que Fátima venga a mi programa. Si tuviera la primera pregunta en mente, la dejaría muy reservada para mi programa. Podría ser una linda charla de mujer a mujer, esa es mi fantasía. Fátima sería una invitada de lujo", expresó Yuyito González sobre la imitadora.

Embed

Por último, la conductora extendió la invitación al presidente. Según González, si logra entrevistar a ambos, podría ganar un gran premio periodístico: un Pulitzer.

"¡Que vengan los dos! y si vienen ambos, a mí me dan el Pulitzer", cerró Yuyito, sobre la particular invitación a su magazine. Falta conocer la respuesta de Florez y Milei.