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El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado

La convocatoria para que el jefe de Gabinete brinde su informe de gestión sería definida en la próxima reunión de Labor Parlamentaria. La oposición le exige explicaciones por su declaración jurada y en LLA buscan bajar la presión política

13 de junio 2026 · 17:53hs
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A instancias de Bullrich

Foto: Archivo / La Capital.

A instancias de Bullrich, el oficialismo trabaja para definir una fecha para que Adorni concurra al Senado a presentar su informe de gestión.

En medio de una creciente presión política y parlamentaria, y en plena tormenta judicial por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, el oficialismo intenta acelerar la definición de una fecha para que el jefe de Gabinete se presente en el Senado nacional a brindar su informe de gestión. Una obligación constitucional que, según denuncian distintos bloques, permanece incumplida desde su asunción.

La iniciativa será impulsada por la senadora Patricia Bullrich, jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, durante la reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para el miércoles próximo, a las 18.

El objetivo es descomprimir el conflicto con la oposición y habilitar la sesión prevista para el jueves, cuya agenda incluye proyectos prioritarios para el gobierno de Javier Milei.

Adorni y el Senado

El jueves pasado, el funcionario había adelantado en sus redes sociales que en julio concurriría al cuerpo legislativo a dar su informe de gestión.

La convocatoria a Adorni se inscribe en un contexto de reclamos crecientes por su ausencia en el Congreso. El artículo 101 de la Constitución establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al menos una vez por mes a cada una de las Cámaras para informar sobre la marcha del gobierno.

Sin embargo, desde su designación en noviembre de 2025, Adorni no cumplió con esa obligación ante el Senado, lo que motivó cuestionamientos, no solo de la oposición más dura sino también de sectores dialoguistas como la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO.

“La obligación es, al menos, mensual y no se está cumpliendo”, advirtió Villarruel al formalizar la convocatoria a los jefes de bloque, en un mensaje que refleja la tensión institucional que atraviesa la Cámara alta.

El último antecedente de una presentación de ese tipo data del 26 de junio de 2025, cuando Guillermo Francos, entonces jefe de Gabinete, expuso ante los senadores.

>> Leer más: Manuel Adorni acumula una nueva denuncia penal en su contra

El clima político se enrareció aún más tras la presentación de la declaración jurada patrimonial de Adorni, que generó controversia por la inclusión tardía de 500.000 dólares que no fueron notificados previamente.

Las explicaciones públicas del funcionario no lograron desactivar las críticas. Legisladores de distintos espacios sostienen que las inconsistencias en la información patrimonial ameritan su comparecencia urgente en el Congreso.

El tema escaló rápidamente a ambas Cámaras. En Diputados, bloques como Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), sectores del radicalismo, Provincias Unidas (PU) y el Frente de Izquierda impulsaron pedidos de interpelación. Incluso algunos legisladores plantearon la posibilidad de avanzar con instrumentos más severos.

>>Leer más: Scaglia y Schiaretti pidieron la salida de Adorni del gobierno de Milei

En paralelo a la ofensiva iniciada por la oposición en la Cámara baja, el interbloque Popular del Senado presentó un proyecto de resolución para interpelar y tratar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, al que busca remover de su cargo por las inconsistencias y omisiones en sus declaraciones juradas. El texto propone que el ministro coordinador sea llevado al recinto apenas se trate la iniciativa.

Lo que viene

Por lo pronto, el oficialismo considera que acordar una fecha para la exposición de Adorni podría contribuir a descomprimir la tensión política y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de la sesión prevista para el jueves en el Senado.

La reunión de Labor Parlamentaria asoma como una instancia clave para determinar si el gobierno logra encauzar el conflicto o si la controversia continuará escalando dentro del ámbito legislativo.

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