Central metió un triunfazo en cancha de River, aguantando al final con uno menos

Central derrotó 1 a 0 a River en el Monumental y se quedó con el primer triunfo en el Clausura, a expensas de un equipo del Chacho Coudet en llamas. El único gol del equipo de Jorge Almirón lo marcó Nicolás Otamendi en contra en el primer tiempo y al final fue expulsado Emanuel Coronel.
El minuto a minuto en el Monumental
90' (+2') Gran jugada de Cantizano, que sacó Beltrán al córner.
83' ROJA A CORONEL. El lateral tenía amarilla y en una pelota perdida de Galván, le hizo una falta bárbara. Doble amarilla y afuera.
69' Tremenda atajada de Ledesma. Beltrán la tuvo de frente al arco y el arquero la sacó con el pie.
64' Cabezazo sin fuerza de Campaz, tras centro de Di María desde la derecha.
61' Beltrán le tapó el segundo a Campaz mano a mano. Di María lo dejó libre de marcas.
47' Lo tuvo River tras pifia de Ledesma. Se le escapó la pelota y la salvada de Ovando a Galván que se relamía valió un gol
36' Ramírez sorprendió cobrando penal para River, pero después revió la decisión porque era mano de Otamendi.
30' Tuvo el segundo el Canalla. Pase cruzado de Campaz a Di María, la bajó bárbaro a Cantizano y la tiró arriba del travesaño de frente al arco.
27' GOL DE CENTRAL. Campaz llegó al fondo y metió el pase a Cantizano que la empujaba al gol, pero Otamendi se anticipó y venció su valla.
23' Pereyra la tuvo ante la salida desesperada de Ledesma y la tiró por arriba del travesaño.
15' Gol anulado de Copetti, por ínfima posición adelantada tras pase de hombro de Di María.
11' Se lo perdió Cantizano, tras mal rechazo atrás de Rivero. Eligió pararla y tirarla de emboquillada sobre Beltrán después, en vez de hacerlo de entrada.
10' Primera de Central, remate desviado de Di María.
8' Todo River pidió penal de Ledesma a Freitas pero se tiró.
3' Cabezazo de Otamendi cerca del travesaño
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Las estadísticas de River y Central